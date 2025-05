Les Émirats démentent livrer des armes chinoises aux paramilitaires soudanais

Les Emirats arabes unis ont rejeté vendredi un rapport d'Amnesty International les accusant « sans preuve », selon eux, de livrer des armes de fabrication chinoise aux paramilitaires soudanais, au moment où la guerre qu'ils livrent à l'armée s'intensifie. « Les Emirats arabes unis rejettent fermement l'idée voulant qu'ils livrent des armes à des parties impliquées dans le conflit au Soudan. Ces affirmations sont sans fondement et dénuées de preuve », a affirmé le ministre adjoint pour la Sécurité et les Affaires militaires, Salem Aljaberi, dans un communiqué posté sur X par le ministère émirati des Affaires étrangères. Jeudi, la Chine a appelé ses ressortissants à quitter « immédiatement » le Soudan, après la parution de ce rapport. « Des bombes guidées chinoises GB50A et des obus AH-4 de 155mm » ont été identifiés grâce à l'analyse d'images de débris retrouvés après des attaques à Khartoum et au Darfour, dans l'ouest du Soudan, détaille Amnesty dans son enquête. L'ONG ajoute que « le seul pays du monde à avoir importé de Chine des obus AH-4 de 155 mm, ce sont les Emirats, en 2019 », s'appuyant sur les données de l'Institut de recherche suédois Stockholm International Peace (Siri). « L'obusier cité dans le rapport est fabriqué hors des Emirats arabes unis et disponible sur le marché international depuis près d'une décennie », a rétorqué M. Aljaberi, qui a qualifié le rapport d'Amnesty de « trompeur ». « Dire qu'un seul pays a fourni ou transféré ce système ne tient pas », a-t-il ajouté. Les attaques de drones attribuées par l'armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) se multiplient depuis six jours au Soudan, marquant un tournant dans le conflit qui fait rage depuis le 15 avril 2023. Mardi, le gouvernement soudanais a rompu ses relations diplomatiques avec les Emirats, en les accusant de fournir des armes aux FSR. Abou Dhabi a toujours rejeté ces accusations, malgré des rapports établis par des experts de l'ONU, des responsables politiques américains et des organisations internationales. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Les Emirats arabes unis ont rejeté vendredi un rapport d'Amnesty International les accusant « sans preuve », selon eux, de livrer des armes de fabrication chinoise aux paramilitaires soudanais, au moment où la guerre qu'ils livrent à l'armée s'intensifie.« Les Emirats arabes unis rejettent fermement l'idée voulant qu'ils livrent des armes à des parties impliquées dans le conflit au Soudan. Ces affirmations sont sans fondement et dénuées de preuve », a affirmé le ministre adjoint pour la Sécurité et les Affaires militaires, Salem Aljaberi, dans un communiqué posté sur X par le ministère émirati des Affaires étrangères.Jeudi, la Chine a appelé ses ressortissants à quitter « immédiatement » le Soudan, après la parution de ce rapport.« Des bombes guidées chinoises GB50A et des obus AH-4 de 155mm » ont été...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte