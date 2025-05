Nabil (Billy) Karam président de l’ATCL

Le conseil d’administration de l’Automobile et Touring Club du Liban (ATCL) a tenu une réunion le mercredi 7 avril afin de répartir les postes parmi ses membres nouvellement élus. Les résultats sont les suivants : Nabil (Billy) Karam président, Éliane Mouawad Hobeiche et Serge Zouein vice-présidents, Camille Eddé secrétaire général, Gilbert Massihi trésorier et Roger Zoviguian commissaire aux comptes. Rappelons que le conseil d’administration compte parmi ses membres Imad Lahoud, Patricia Trad, Bassel Azar, Assaad Mirza, Roger Achi, Josiane Fahed Sreih, Gabriel Toutounji, Clovis el-Khazen, Corine Chaddad Estephan, Mabelle Tyan, Moussa Namour, Patrick Samrani, Nassib Haddad, Danielle Kosremelli Haddad et Carlos Chad. Les présidents des commissions ont également été nommés.

