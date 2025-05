Le Parlement ukrainien ratifie l'accord « historique » avec Washington sur les minerais

Le Parlement ukrainien a ratifié jeudi l'accord « historique » avec les États-Unis sur l'exploitation des ressources naturelles du pays, signé après des semaines de négociations houleuses et qui pourrait, selon Kiev, ouvrir la voie à une nouvelle aide militaire américaine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que ce texte ouvrait d'ores et déjà un « nouveau chapitre » dans les relations entre Kiev et Washington. « À l'heure actuelle, (l'accord) constitue une base solide pour la coopération en matière de sécurité et, à long terme, il offre à l'Ukraine et aux États-Unis l'occasion d'élargir une collaboration économique mutuellement bénéfique », a ajouté jeudi M. Zelensky, dans un message publié sur les réseaux sociaux. Plus tôt, sur X, la ministre de l’Économie, Ioulia Svyrydenko, avait annoncé la ratification par le Parlement ukrainien d'un « accord de partenariat économique historique ». Ce document concerne l'extraction de minerais, de pétrole et de gaz - 57 types de ressources au total en Ukraine, qui fait face depuis plus de trois ans à l'invasion russe. Selon des députés, 338 parlementaires ont voté en faveur de ce texte, le minimum requis étant de 226. Il ne comporte toutefois pas de garanties de sécurité pour Kiev, qui pourtant insistait sur cette condition. « Cet accord offre la possibilité de bénéficier d'une nouvelle aide militaire (...) de la part de l'administration américaine », a assuré Mme Svyrydenko. L'administration de Donald Trump a annoncé son intention de mettre un terme rapidement à la guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses relations se sont réchauffées spectaculairement avec Moscou, faisant craindre l'abandon de la poursuite du crucial soutien américain à Kiev. L'accord bilatéral avait été signé fin avril après des semaines de tensions entre Kiev et Washington, qui avaient culminé dans une joute verbale entre les présidents Trump et Zelensky dans le Bureau ovale, fin février. Contrairement à ce que voulait initialement M. Trump, le document ne prévoit pas de comptabiliser comme dette de l'Ukraine envers les États-Unis l'aide américaine accordée par son prédécesseur Joe Biden depuis le début de l'invasion en 2022. « L'accord ne mentionne aucune dette, mais uniquement les nouveaux investissements. Et il est très important que ces investissements soient réalisés en Ukraine », s'est félicité Mme Svyrydenko sur X. Il ne comporte pas de garanties de sécurité mais offre « une occasion de faire pression sur la Russie, car cela montre que les États-Unis sont prêts à protéger leur partenariat et leurs intérêts. Ce ne sont pas seulement mes sentiments, ce sont les mots de la Maison Blanche », a-t-elle souligné. Le texte prévoit en revanche que la nouvelle aide militaire américaine peut être comptabilisée comme contribution à un fonds d'investissement ukraino-américain, a rappelé la ministre. Ce fonds pour la "reconstruction" de l'Ukraine, ravagée par plus de trois ans de guerre, sera financé et géré à parts égales par les deux parties. La contribution ukrainienne sera, elle, constituée de 50% des redevances tirées de nouvelles licences délivrées pour l'exploitation de ressources naturelles, selon Kiev. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



