Avec des stocks de nourriture épuisés, le World Central Kitchen cesse ses activités à Gaza

L'organisation caritative américaine World Central Kitchen (WCK) a interrompu ses activités dans la bande de Gaza, déclarant mercredi qu'elle était à court de nourriture et qu'Israël l'empêchait d'acheminer de l'aide. « Après avoir servi plus de 130 millions de repas et 26 millions de sacs de pains au cours des 18 derniers mois, World Central Kitchen n'a plus les moyens de préparer des repas ou de préparer du pain à Gaza », a indiqué l'organisation dans un message publié sur son compte X.L'ONG a déclaré qu'elle continuerait à soutenir les familles palestiniennes en distribuant, dans la mesure du possible, l'eau potable dont elles ont cruellement besoin, mais que la distribution de denrées alimentaires vitales ne pourrait pas reprendre tant qu'Israël n'autoriserait pas le retour de l'aide dans l'enclave....

