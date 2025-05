L'UE offre son aide à Israël pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a offert mercredi à Israël de l'aider à acheminer l'aide humanitaire à Gaza où elle ne parvient pas depuis plus de deux mois. « J'ai également offert l'aide de l'Union Européenne pour distribuer l'aide humanitaire si d'autres acteurs sur place ne sont pas dignes de confiance », a déclaré Mme Kallas à son arrivée à Varsovie pour une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

Depuis le 2 mars aucune aide humanitaire n'est autorisée à entrer dans le territoire où vivent 2,4 millions de personnes. Israël, qui accuse le Hamas de la détourner, a suggéré de la distribuer dans des centres contrôlés par l'armée.

Plusieurs ministres européens ont fait part mercredi de leur inquiétude par rapport à la situation humanitaire à Gaza, appelant l'UE à réagir.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Caspar Veldkamp a adressé une lettre à Mme Kallas dans laquelle il réclame une révision de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, conformément à son article 2. Celui-ci précise que les relations entre l'UE et Israël sont basées sur le respect des droits humains et des principes démocratiques. « Je voudrais demander un examen du respect par Israël de l'article 2 dans les plus brefs délais », a écrit le ministre dans cette lettre, dont l'AFP a obtenu une copie.

Mme Kallas a assuré que le sujet serait évoqué jeudi lors de la deuxième journée de cette réunion informelle. « Il est temps que l'Union européenne et que toute la communauté internationale se réveillent », a déclaré de son côté le chef de la diplomatie belge Maxime Prévot. Il a dénoncé « une honte absolue ». « Ce n'est pas acceptable, couper volontairement toute aide humanitaire, tout accès à la nourriture, aux soins de santé, à l'électricité, à l'eau, comme stratégie de guerre, est totalement inacceptable », a-t-il ajouté.

L'Espagne va présenter une résolution devant l'Assemblée générale de l'ONU proposant des « mesures d'urgence pour arrêter le massacre des civils » et assurer l'entrée de « l'aide humanitaire » dans la bande de Gaza, a annoncé mercredi le Premier ministre Pedro Sánchez.