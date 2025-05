L'interconnexion électrique entre Le Caire et Athènes, « un pas stratégique »

Le projet de l’interconnexion électrique entre Le Caire et Athènes, un ouvrage soutenu par l'UE, est « un pas stratégique avec des dimensions régionales et internationales », a déclaré mercredi à Athènes le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi en visite officielle en Grèce. L'Égypte « accorde une grande importance au projet de l'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce », a déclaré le président égyptien à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre grec Kyriakos Mistotakis.

Signé en 2022 entre les deux pays, ce projet doit transférer de l'énergie verte produite par des centrales en Égypte via un câble sous-marin vers Athènes afin d'approvisionner la Grèce et ses pays voisins de l'énergie renouvelable. Le président égyptien a qualifié le projet d' »un pas stratégique avec des dimensions régionales et internationales car il s'agit du premier lien direct d'énergie propre de l'Égypte à l'Europe via la Grèce ».

Doté d'un budget de 4,2 milliards d'euros, le projet intitulé Gregy-Elica Interconnector vise à transformer la Grèce en un « hub » d'énergie verte en Méditerranée orientale et en Europe du sud-est, selon le groupe grec Kopelouzos qui réalise l'ouvrage. « Nous espérons le soutien continu de l'Union européenne pour ce projet ambitieux et l'accélération de ses étapes de mise en œuvre », a souligné le président égyptien.

Le président égyptien a participé avec Kyriakos Mitsotakis à la première rencontre du Conseil de coopération entre la Grèce et l'Egypte, annoncé l'année dernière, et ont signé une « Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique » bilatéral. Outre la coopération énergétique, ce Conseil vise à étendre la coopération bilatérale aux domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, du tourisme, de la technologie et de l'entrepreneuriat, ainsi que de l'énergie, de la sécurité et de la migration.

La Grèce participe aussi à un autre projet énergétique régional qui doit connecter le réseau électrique grec avec celui de Chypre et d'Israël. Cet ouvrage qui devrait renforcer surtout la sécurité de l'île de Chypre, membre également de l'UE, provoque des tensions avec la Turquie voisine. La coopération stratégique greco-égyptienne avait connu une étape importante en 2020 lors de la signature d'un accord de délimitation de leurs frontières maritimes concernant leur zone économique exclusive (ZEE). Cet accord était alors une réponse aux tentatives d'Ankara de procéder à des explorations en Méditerranée orientale, une région riche en ressources d'hydrocarbures.