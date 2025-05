Biden accuse Trump d'« apaisement » avec la Russie aux dépens de Kiev

L'ex-président américain Joe Biden a condamné la politique de Donald Trump en Ukraine, accusant son successeur d' »apaisement » avec la Russie, dans un entretien à la BBC diffusé mercredi.

Les pressions du gouvernement américain sur l'Ukraine, exercées pour que Kiev cède des terres à la Russie dans le cadre d'un accord de paix, constituent un « apaisement des temps modernes », a-t-il affirmé, une référence à l'attitude conciliante de certaines puissances européennes face à l'Allemagne nazie à la fin des années 1930. L'interview accordée par l'ancien dirigeant démocrate est la première depuis qu'il a quitté la Maison Blanche le 20 janvier, même s'il a déjà pris la parole en public depuis. « Je crains que l'Europe ne perde confiance dans la certitude et le leadership de l'Amérique et du monde, non seulement en ce qui concerne l'Otan mais aussi d'autres sujets qui ont des conséquences », a-t-il ajouté.

Au cours de cet entretien, Joe Biden s'en est également pris au président russe Vladimir Poutine, qui pense selon lui que l'Ukraine « fait partie de la mère Russie ». « Il parle de l'Europe de l'Est... ce que cet homme veut faire, c'est (r)établir le pacte de Varsovie », a-t-il dit. « Il ne supporte pas (...) que l'Union soviétique se soit effondrée, et quiconque pense qu'il va s'arrêter est tout simplement stupide », a ajouté le démocrate, appelant à « faire tout notre possible pour éviter la guerre » mais « ne pas céder aux tyrans. »

Interrogé sur les moyens accordés à l'Ukraine par sa propre administration, à la tête des Etats-Unis lors de l'invasion lancée par la Russie en février 2022, Joe Biden a déclaré avoir fourni à Kiev tout ce dont le pays « avait besoin pour assurer son indépendance ». M. Biden a aussi critiqué la façon dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été traité par l'administration républicaine lors de sa visite à Washington fin février, quand une altercation avait éclaté face aux caméras dans le Bureau ovale. « J'ai trouvé que ce n'était pas tellement digne des Etats-Unis, la façon dont cela s'est déroulé », a affirmé M. Biden.

Le démocrate, qui avait décidé au printemps 2023 de se représenter face à Donald Trump, s'était retiré de la course en juillet 2024 après un débat désastreux, cédant la place à la vice-présidente Kamala Harris, qui a été nettement battue par le milliardaire républicain en novembre.