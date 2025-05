L'Iran accuse Netanyahu de vouloir entraîner les Etats-Unis dans une « catastrophe » au Moyen-Orient

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a accusé lundi Israël de vouloir entraîner les Etats-Unis dans une « catastrophe » au Moyen-Orient, et mis en garde contre toute tentative de guerre contre l'Iran. Le Premier ministre israélien Benjamin « Netanyahu tente de DICTER effrontément ce que le président (américain Donald) Trump peut et ne peut pas faire dans sa diplomatie avec l'Iran », a écrit M. Araghchi sur le réseau social X, avec des lettres capitales. Iran et Etats-Unis, ennemis depuis quatre décennies, ont entamé depuis le 12 avril des pourparlers sur l'épineux dossier du nucléaire iranien sous la médiation d'Oman. Le 27 avril, M. Netanyahu avait appelé les Etats-Unis à un accord avec Téhéran privant l'Iran de toute capacité d'enrichissement d'uranium, et l'empêchant de développer des missiles balistiques. L'Iran, qui considère ces demandes comme une ligne rouge dans les négociations, avait accusé Benjamin Netanyahu de « dicter » la politique américaine. « Le monde a également appris comment Netanyahu INTERVIENT directement auprès du gouvernement américain pour l'entraîner dans une autre catastrophe dans notre région », a ajouté sur X le ministre iranien des Affaires étrangères. Abbas Araghchi a cité le soutien inébranlable des Etats-Unis à Israël dans sa guerre à Gaza contre le mouvement islamiste palestinien Hamas, mais aussi les frappes américaines contre les rebelles houthis au Yémen. Les houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen en guerre, ciblent régulièrement le territoire israélien et des navires en mer Rouge, en soutien aux Palestiniens de Gaza. « Le soutien MORTEL au génocide de Netanyahu à Gaza et la guerre menée au nom de Netanyahu au Yémen n'ont RIEN apporté au peuple américain », a estimé M. Araghchi, mettant en garde contre « TOUTE erreur à l'encontre de l'Iran ». Dimanche, le Premier ministre israélien a promis des représailles contre les rebelles houthis mais aussi l'Iran pour avoir, selon lui, soutenu militairement ces insurgés qui ont revendiqué un tir de missile sur le principal aéroport international en Israël. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



