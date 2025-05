Le patrimoine libanais au cœur d'une réunion à Paris entre Ghassan Salamé et Rachida Dati

Le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, a été reçu lundi à Paris par son homologue française, Rachida Dati, avec qui il a discuté des « moyens de revitaliser le patrimoine libanais », selon un message sur X du ministère libanais de la Culture.

Le patrimoine libanais s'était retrouvé au centre des préoccupations internationales lors de l'offensive israélienne violente de l'automne dernier, qui avait mis en péril de nombreux sites historiques disséminés à travers le pays, menaçant ainsi la richesse et la diversité de son patrimoine archéologique. C’est dans ce contexte que lors d'une réunion extraordinaire en novembre 2024, alors que la guerre faisait toujours rage, l’Unesco avait placé 34 sites culturels du Liban sous « protection renforcée provisoire » en raison de la menace que représentaient les bombardements israéliens. Les frappes avaient principalement visé Baalbeck à l'Est, et Tyr au Sud, qui abritent tous deux des sites classés au patrimoine mondial de l’agence onusienne. Avant la réunion, 300 professionnels de la culture, dont des archéologues et des universitaires, avaient signé une pétition demandant à l’Unesco de protéger le patrimoine libanais, en particulier à Baalbeck.