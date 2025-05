Des frappes israéliennes de drone visent la périphérie de Aïtaroun, au Liban-Sud

Trois frappes aériennes menées par un drone israélien ont visé lundi après-midi un espace dégagé de la périphérie de Aïtaroun, au Liban-Sud, avec plusieurs missiles, selon les informations de notre correspondant Mountasser Abdallah. Il s'agit du premier incident signalé depuis le début de la journée dans le sud du pays, alors que les frappes et tirs israéliens se poursuivent dans cette région malgré l'entrée en vigueur, le 27 novembre 2024, d'un accord de cessez-le-feu. Aucune information n'était immédiatement disponible sur la cible de ces tirs ou des victimes éventuelles. La poursuite des attaques israéliennes au Liban malgré la trêve a fait plus de 150 morts, selon notre décompte, et ces tirs sont régulièrement dénoncés par Beyrouth, qui appelle la communauté internationale, et surtout la France et les États-Unis, parrains de l'accord de cessez-le-feu, à faire pression sur Israël pour qu'il y mette un terme. C'est dans ce cadre que le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi, a reçu la coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert. Les deux responsables ont discuté des « efforts en cours pour pousser Israël à respecter ses engagements en vertu de l'accord et se retirer totalement du territoire libanais ». Selon un bref communiqué du ministère des Affaires étrangères, M. Raggi et Mme Plasschaert ont également discuté de la « coopération en cours » avec la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) et de « l'importance de lui permettre d'accomplir son mandat, avant son renouvellement en août ». Plusieurs incidents sont survenus au cours des deux dernières semaines dans lesquels des habitants du Sud ont empêché la force onusienne, qui opère uniquement au sud du Litani, de traverser des villages, sous prétexte que les patrouilles n'étaient pas accompagnées de l'armée libanaise. Une question qui avait fait polémique en amont du renouvellement du mandat de la Finul en août 2024. La porte-parole adjointe de la Finul Kandice Ardiel, avait fait état de « plus de 200 activités opérationnelles par jour », parmi lesquelles des réactions d'hostilité étaient « rares ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Trois frappes aériennes menées par un drone israélien ont visé lundi après-midi un espace dégagé de la périphérie de Aïtaroun, au Liban-Sud, avec plusieurs missiles, selon les informations de notre correspondant Mountasser Abdallah. Il s'agit du premier incident signalé depuis le début de la journée dans le sud du pays, alors que les frappes et tirs israéliens se poursuivent dans cette région malgré l'entrée en vigueur, le 27 novembre 2024, d'un accord de cessez-le-feu.Aucune information n'était immédiatement disponible sur la cible de ces tirs ou des victimes éventuelles.La poursuite des attaques israéliennes au Liban malgré la trêve a fait plus de 150 morts, selon notre décompte, et ces tirs sont régulièrement dénoncés par Beyrouth, qui appelle la communauté internationale, et surtout la...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte