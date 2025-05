Les résultats des élections dans le Mont-Liban seront publiés progressivement, après « vérification » informatique

Le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar a tenu une conférence de presse dans son bureau du ministère à Beyrouth peu avant midi, pour annoncer que les résultats des élections municipales du Mont-Liban, qui ont eu lieu dimanche, seront annoncés au fur et à mesure dans la journée de lundi, sur le site internet du ministère. Il a souligné que les derniers dépouillements de voix avaient eu lieu dans certaines régions. Les candidats mécontents disposeront d'un délai de quinze jours après l’annonce officielle des résultats pour présenter des recours.

Le mohafez du Mont-Liban, Mahmoud Mekkaoui, présent durant la conférence de presse, avait remis les résultats à M. Hajjar un peu plus tôt dans la matinée, selon l'agence al-Markazia. Le ministre a précisé dans sa conférence de presse que ceux-ci seraient publiés « officiellement et définitivement » dans les heures à venir une fois vérifiés sur place, au moyen d'un programme informatique spécifique.

Bilan du scrutin dans le Mont-Liban

Le dimanche 4 mai s’est déroulée la première étape des élections municipales dans le Mont-Liban, dans les cazas de Baabda, Aley, Chouf, Metn-nord, Kesrouan et Jbeil. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19 heures, et le dépouillement des voix a commencé aussitôt. Certains résultats ont d’ores et déjà été annoncés par les machines électorales des listes (qui ont droit à la présence de délégués lors du comptage de voix, qui se fait toujours manuellement), mais les résultats officiels doivent provenir du ministère de l’Intérieur.

La suite des élections municipales sur le territoire se déroulera le dimanche 11 mai au Liban-Nord, le dimanche 18 mai à Beyrouth et dans la Békaa, et le samedi 24 mai pour le Liban-Sud (en raison du congé à l’occasion de la fête de la libération du Sud qui tombe le 25).

Le ministre de l’Intérieur s’est félicité de la tenue de ces élections, préparées en un temps record, sans incidents majeurs sur le terrain malgré des plaintes enregistrées par la chambre d’opérations centrale, de nature administrative pour la plupart (nom inexistant sur les listes…). M. Hajjar a précisé que son administration effectuerait un bilan de ce premier dimanche durant les deux jours qui viennent, en vue d’éviter de possibles écueils lors des prochaines étapes.