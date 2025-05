Le retrait des soldats sud-africains de RDC sera achevé en mai, selon le chef d'état-major

Les troupes sud-africaines qui se retirent du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo ont commencé à se rassembler en Tanzanie et la plupart devraient rentrer dans leur pays d'ici la fin de ce mois, a déclaré dimanche le chef d'état-major de l'armée. Le retrait progressif qui a débuté le 29 avril prévoit que les troupes quittent la RDC via le Rwanda par voie terrestre avant d'entrer en Tanzanie d'où elles rentreront par voie maritime et aérienne, a indiqué le général Rudzani Maphwanya. Elles font partie de la SAMIRDC, la force de la mission régionale de la SADC (Communauté de développement d'Afrique australe) qui s'est déployée dans l'est de la RDC en décembre 2023 alors que le mouvement armé M23 refaisait surface, contrôlant désormais de vastes territoires dans cette région riche en minerais. Treize camions transportant 57 membres de la mission SAMIDRC se sont déjà regroupés à un point de rassemblement en Tanzanie, a déclaré le général Maphwanya aux journalistes. Le prochain groupe devait être retiré la semaine prochaine, a-t-il précisé. « Le déplacement de la Tanzanie vers (l'Afrique du Sud) se fera par voie aérienne pour le personnel et par voie maritime pour le matériel », a-t-il ajouté. Il est « prévu que la plupart du personnel soit presque entièrement de retour en Afrique du Sud d'ici fin mai 2025, à l'exception de ceux qui doivent superviser l'acheminement maritime d'une partie des équipements. » La SADC a décidé de mettre fin à sa mission SAMIDRC à la mi-mars, après que 17 de ses soldats - dont la majorité sud-africains - ont été tués lors d'offensives du M23 en janvier. Le groupement a confirmé la semaine dernière le début du retrait, mais n'a donné aucun détail. L'évacuation distincte de centaines de soldats et policiers de la RDC piégés pendant des mois dans des bases de l'ONU à Goma, après la prise de la ville par les rebelles du M23, a commencé le 30 avril, a indiqué le CICR. Ne rien laisser derrière Les chefs d'état-major de la SADC avaient informé le groupe armé M23, qui contrôle la région, qu'ils allaient retirer le personnel et les équipements « sans condition », a déclaré le général Maphwanya. Aucun équipement de la SADC ne restera sur place. « La SADC ne laisse même pas une épingle dans l'est de la RDC », a-t-il ajouté. Les autorités ne commentent pas l'ampleur du déploiement de la SAMIDRC, mais la majorité des troupes viennent d'Afrique du Sud, qui aurait envoyé au moins 1.300 soldats. Des Sud-Africains sont également présents en RDC dans le cadre d'une mission distincte de maintien de la paix de l'ONU. Les appels à l'évacuation s'étaient multipliés en Afrique du Sud après la mort de 14 soldats sud-africains en janvier. La plupart appartenaient à la mission de la SADC, mais au moins deux faisaient partie de la force de l'ONU. Trois soldats malawites du déploiement de la SADC ont également été tués, tandis que la Tanzanie a annoncé que deux de ses soldats étaient morts dans des affrontements. L'évacuation de la RDC n'est ni un signe de faiblesse ni d'abandon des personnes prises dans les combats, a déclaré le général Maphwanya. « Notre retrait est une manœuvre technique qui permet la poursuite de la paix et de la médiation. » Cette décision est intervenue après que le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump a rencontré des représentants congolais et rwandais au Qatar la semaine dernière, dans le but de mettre fin à la crise. Des experts de l'ONU et les États-Unis affirment que le M23 a reçu un soutien militaire du Rwanda. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



