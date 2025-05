Disparition du metteur en scène franco-libanais Pierre Audi

Pierre Audi n’est plus. Le metteur en scène visionnaire, figure tutélaire de l’opéra contemporain, s’est éteint subitement à l’âge de 67 ans. Sa disparition laisse le monde lyrique orphelin d’un créateur insatiable, d’un programmateur intrépide, d’un homme pour qui la scène était « le miroir de la vie ». Autodidacte revendiqué, né à Beyrouth en 1957, fils du banquier Raymond Audi et d’Andrée Fattal, Audi avait fait de l’inconnu son moteur. « Ce qui m’intéresse le plus, c’est ce que je ne connais pas », disait-il. Ce goût du risque l’a mené loin : de son enfance marquée par les festivals de Baalbeck et une société libanaise en tension, à Oxford où il étudie l’histoire tout en se passionnant pour l’opéra contemporain, jusqu’à Londres où il fonde en 1979 le Théâtre Almeida, laboratoire d’avant-garde. Là, dans une ancienne salle poussiéreuse d’Islington, il invente un lieu hybride, accueillant aussi bien les pionniers de la musique minimaliste que les plasticiens les plus radicaux. Audi y initie un style non pas esthétique mais éthique : une mise en scène libre, transversale, affranchie des carcans. À Amsterdam, il dirige pendant trente ans le Dutch National Opera, qu’il transforme en scène de référence internationale. Il y fait dialoguer les grandes œuvres classiques avec les avant-gardes, sans jamais trahir leur essence. Monteverdi, Wagner, Mozart passent entre ses mains par un « décapage » subtil : retrouver la modernité enfouie sans l’imposer de force. À ses yeux, l’audace ne réside pas dans la provocation, mais dans la sincérité du geste. Depuis 2018, il pilotait le festival d’Aix-en-Provence, qu’il voulait ouvrir sur la Méditerranée, la jeunesse et de nouvelles formes. Un projet qu’il envisageait non comme une continuité tranquille, mais comme un défi à réinventer. Ses collaborations avec des artistes comme Anish Kapoor ou les architectes Herzog & de Meuron témoignent d’une pensée globale de la scène, où l’espace sonore et visuel se recompose à chaque œuvre. Il rêvait d’un opéra hors les murs, déjouant les conventions de la frontalité, en quête de nouvelles relations entre le public et la scène. La ministre française de la Culture Rachida Dati a salué sur X « une œuvre immense » et « une empreinte indélébile sur la scène lyrique ». Et elle a raison : Pierre Audi a élargi les frontières de l’opéra, l’a hissé hors de ses élitismes, l’a rendu poreux à la vie contemporaine. Il disait : « Être autodidacte m’a offert une liberté : celle de ne jamais m’enfermer dans un style. » Jusqu’à la fin, il se projetait vers l’avenir, convaincu que la transmission était la clef du futur. À ceux que l’opéra intimide, il répondait : « Jetez-vous à l’eau. L’opéra est sans doute le plus libre des arts de la scène. » Il avait récemment mis en scène la création de L’Apocalypse arabe de Samir Odeh‑Tamimi au festival d’Aix en 2021 et devait monter Tosca de Puccini à l’Opéra de Paris à la fin 2025. « Il croyait profondément en l’avenir de l’art lyrique (et du théâtre musical), art plus que tout autre apte, selon lui, à surmonter toutes les crises », a indiqué le festival d’Aix qui a regretté dans un communiqué « un immense artiste et directeur d’institution ». Pierre Audi n’est plus, mais il laisse derrière lui bien plus que des productions : une manière de regarder, d’écouter, d’oser. Une œuvre vivante. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Pierre Audi n’est plus. Le metteur en scène visionnaire, figure tutélaire de l’opéra contemporain, s’est éteint subitement à l’âge de 67 ans. Sa disparition laisse le monde lyrique orphelin d’un créateur insatiable, d’un programmateur intrépide, d’un homme pour qui la scène était « le miroir de la vie ».Autodidacte revendiqué, né à Beyrouth en 1957, fils du banquier Raymond Audi et d’Andrée Fattal, Audi avait fait de l’inconnu son moteur. « Ce qui m’intéresse le plus, c’est ce que je ne connais pas », disait-il. Ce goût du risque l’a mené loin : de son enfance marquée par les festivals de Baalbeck et une société libanaise en tension, à Oxford où il étudie l’histoire tout en se passionnant pour l’opéra contemporain, jusqu’à Londres où il fonde en 1979 le Théâtre Almeida,...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte