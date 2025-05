Le ministre Hajjar a supervisé la remise des urnes

Le ministre de l’Intérieur et des Municipalités, Ahmad Hajjar, a supervisé le processus de remise des urnes aux présidents de bureaux de vote et aux secrétaires, depuis la salle d’opérations centrale dédiée aux élections municipales et moukhtars, située dans le bâtiment du ministère à Beyrouth, selon un communiqué.L'opération s’est déroulée sans encombre samedi à l’aube, avec l’accompagnement des Forces de sécurité intérieure (FSI), en préparation au scrutin électoral prévu dans le gouvernorat du Mont-Liban dimanche.Le ministre s’est ensuite rendu au Sérail de Baabda, où il a inspecté la remise des urnes aux présidents de bureaux de vote et aux secrétaires, en présence du mohafez (gouverneur) du Mont-Liban, Mohammad Mekkaoui.Le ministre Hajjar s’est également rendu au Sérail de...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte