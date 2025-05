L'ONU appelle Israël à cesser « immédiatement » ses attaques contre la Syrie

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a appelé samedi Israël à « cesser immédiatement » ses attaques contre ce pays, après de nouvelles frappes de l'armée israélienne dans la nuit de vendredi à samedi.

« Je condamne fermement les violations continues et croissantes de la souveraineté de la Syrie par Israël, y compris les multiples frappes aériennes à Damas et dans d'autres villes », a indiqué Geir Pedersen dans un communiqué, demandant « que ces attaques cessent immédiatement et qu'Israël cesse de mettre en danger les civils syriens et respecte le droit international ainsi que la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale et l'indépendance de la Syrie ».