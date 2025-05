Expositions

WHERE DO I GO ? FIFTY YEARS LATER de Rania Matar, à la galerie Tanit, immeuble East Village, rue d’Arménie, Mar Mikhaël, jusqu’au 22 mai. Tél. : 01/562812.LA FIN DU ROMANTISME de Gregory Buchakjian, François Sargologo et Hanibal Srouji, à la galerie Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 30 mai, du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 16h. Tél. : 01/868290.REINVENTING TOMORROW, exposition collective à la galerie Carré d’artistes, centre-ville de Beyrouth, rue Allenby/Fakhry Bey, jusqu’au 31 mai, du lundi au samedi de 10h à 18h. Tél. : 01/999982-3.STRAY SALT de Mounira el-Solh, à la galerie Sfeir-Semler, immeuble Boulos Fayad, rue Darwich Haddad, centre-ville, jusqu’au 1er août. Tél. : 01/444288.SOMEONE CHEWING de Lawrence Abu Hamdan, à la galerie...

