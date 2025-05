L’alliance Skaff-FL s’effondre à Zahlé

Les Forces libanaises ont annoncé, jeudi, la formation de la liste « Le cœur de Zahlé », à deux semaines des élections municipales dans la Békaa. Cette annonce marque la fin des négociations entre le parti de Samir Geagea et Myriam Skaff, présidente du Bloc populaire, une formation bien implantée à Zahlé. Dans un communiqué, les FL ont confirmé que les discussions laborieuses avec le Bloc populaire ont échoué et conduit à une rupture. Elles ont annoncé leur participation aux élections municipales avec une « liste des familles zahliotes et des élites jeunes », conduite par l’ingénieur Salim Ghazal. Et d’ajouter : « La liste de demain face aux listes du passé. La liste de la dignité et de la fierté zahliotes face aux alliances d’intérêts douteux. La liste du changement face aux listes du conformisme terne et ennuyeux. Une liste que nous appelons « Le cœur de Zahlé », parce que nous sommes au cœur de Zahlé, et Zahlé a toujours été et restera à jamais dans nos cœurs. » Les élections municipales s’étendront sur les trois premiers dimanches de mai et le dernier samedi du mois. Cette échéance se déroule avec trois ans de retard, en raison de crises successives au Liban. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

