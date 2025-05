Pourquoi les négociations nucléaires US-Iran ont été reportées

Il s’agit officiellement de « raisons logistiques et techniques ». Jeudi 1er mai, le ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Bussaïdi, qui assure la médiation entre Washington et Téhéran sur le dossier du nucléaire, a annoncé que les discussions initialement prévues pour le 3 mai étaient reportées. Devant se tenir à Rome, le quatrième cycle de négociations n’avait jamais obtenu la « confirmation de participation » des États-Unis, qui s’attendent néanmoins à ce que ce dernier se tienne dans « un futur proche », a affirmé une source au fait des pourparlers à l’agence Associated Press. De son côté, le chef de la diplomatie omanaise a déclaré que « de nouvelles dates seront annoncées dès qu’un commun accord sera trouvé ». Le déplacement de la rencontre recule également une éventuelle...

