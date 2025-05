La tentative de retour en grâce médiatique de Mansour Labaky

« Ils m’ont donné ma liberté. Ils ne peuvent plus me contrôler... » Il devait finir sa vie en pénitent. Mais il ne peut se résoudre à tomber dans l’oubli. Mansour Labaky, prêtre maronite renvoyé à l’état laïc en septembre 2022 après une décision du pape François et de la Congrégation pour la doctrine de la foi, est, depuis plusieurs semaines, sorti de sa réserve en affirmant, dans une longue interview filmée, avoir fait « beaucoup d’erreurs dans sa vie », mais « n’avoir jamais commis aucun crime ». En un mois, plusieurs interviews, portraits et interventions de soutiens dans les médias ont déferlé, dans ce qui pourrait s'apparenter à une campagne de « réhabilitation » menée par certains médias libanais. La semaine dernière, sur le plateau d’une émission de la chaîne MTV, le 25 avril,...

