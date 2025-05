Un navire chargé d'aide pour Gaza visé par Israël au large de Malte, selon la Flottille de la liberté

Des militants de la Flottille de la liberté ont affirmé qu'un de leurs navires chargé d'aide humanitaire en route pour la bande de Gaza avait été attaqué vendredi par des drones israéliens dans les eaux internationales au large de Malte.

« À 00H23, heure maltaise (22H23 GMT), le Conscience, un navire de la Coalition de la Flottille de la liberté, a été directement attaqué dans les eaux internationales », a déclaré l'organisation dans un communiqué. « Des drones armés ont attaqué l'avant d'un navire civil non armé à deux reprises, provoquant un incendie et une importante brèche dans la coque », a-t-elle ajouté, en attribuant l'attaque à Israël.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025

Israël n'a pas commenté dans l'immédiat ces allégations.

« Les ambassadeurs israéliens doivent être convoqués et répondre des violations du droit international, y compris le blocus en cours et le bombardement de notre navire civil dans les eaux internationales », a déclaré le groupe. Selon les militants, l'électricité a été coupée sur le navire après cette frappe, qui semblait viser le générateur. Aucun blessé n'a été signalé. Après le lancement d'un signal de détresse, Chypre et l'Italie ont envoyé chacun un navire sur les lieux, selon le communiqué.

Des militants de 21 pays se trouvent à bord du navire, participant à ce qu'ils appellent une « mission pour contester le blocus illégal et meurtrier de Gaza imposé par Israël et pour livrer une aide humanitaire vitale, désespérément nécessaire ».

Le Hezbollah dénonce

Le Hezbollah a vivement dénoncé, dans un communiqué, l’attaque israélienne contre le Conscience. « Cette agression contre un navire pacifique civil portant des aides humanitaires représente une nette violation des lois et des règles internationales tout comme des valeurs humaines, et prouve une fois de plus que l'entité sioniste ne connaît que le terrorisme et l’arrogance », estime le communiqué. Le parti chiite dénonce aussi « l’appui américain et le silence international » et demande une protection internationale pour les navires.

Commentant l'incident, l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante et dénoncé une « violation du droit international ». Le groupe a incité Malte et l'ONU à mener l'enquête et exigé des garanties de sécurité pour les futures missions humanitaires.

Israël bloque depuis le 2 mars toute livraison d'aide dans la bande de Gaza, théâtre d'une guerre entre Israël et le Hamas. Les opérations humanitaires à Gaza sont « au bord de l'effondrement total », a mis en garde vendredi le Comité international de la Croix-Rouge. L'Organisation mondiale de la santé avait qualifié jeudi « d'abomination » la situation à Gaza, exprimant sa colère face à l'inaction pour venir au secours de sa population.

En 2010, Israël avait lancé un assaut meurtrier contre un navire d'une flottille internationale d'aide humanitaire venant de Turquie pour tenter de briser le blocus israélien imposé à Gaza.