Le Conseil supérieur de défense réuni à Baabda

Le Conseil supérieur de défense est en réunion vendredi matin au palais de Baabda, sous la houlette du président libanais Joseph Aoun, afin de discuter de plusieurs dossiers sécuritaires, notamment en prévision des élections municipales, et de la question des armes du Hamas au Liban, selon des informations concordantes circulant dans les médias.Le Conseil a commencé sa réunion peu après 9h, suite à un aparté entre le chef de l'État et le Premier ministre Nawaf Salam. À lire aussi À quand le désarmement des Palestiniens dans les camps au Liban ? Selon des informations de la chaîne al-Jadeed, les membres du Conseil examineront la question d'une interdiction de tout action militaire par le Hamas, qui devra alors rendre des comptes en cas de violation, et ce alors que des éléments du mouvement islamiste palestinien...

