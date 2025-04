Quatre condamnations à 20 ans de prison dans une affaire liée aux Frères musulmans

La Cour de sûreté de l'Etat en Jordanie a condamné mercredi à 20 ans de prison quatre personnes reconnues coupables de détention d'armes et d'actes « mettant en danger la sécurité nationale », dans une affaire liée aux Frères musulmans récemment interdits. Le 15 avril, les autorités ont annoncé l'arrestation de 16 personnes, dont des membres des Frères musulmans, soupçonnées de plans « visant à nuire à la sécurité nationale, à semer le chaos et à commettre des actes de sabotage en Jordanie ». Quelques jours plus tard, elles ont interdit toutes les activités des Frères musulmans et fermé leurs bureaux, imputant à cette confrérie islamiste des « activités de nature à déstabiliser le pays », notamment la fabrication et le stockage de roquettes et explosifs. Selon un communiqué, la Cour de sûreté de l'Etat a prononcé des peines de 20 ans de prison contre quatre des 16 accusés et les a condamnés à une amende non précisée. Ils ont été reconnus coupables de « détention d'explosifs, d'armes et de munitions avec l'intention de les utiliser illégalement, et d'avoir commis des actes susceptibles de perturber l'ordre public et de mettre en danger la sécurité » nationale. Le communiqué n'a pas précisé si parmi les personnes condamnées figuraient des membres des Frères musulmans.

