Kamal Shehadi exige le désarmement « rapide » du Hezbollah pour obtenir un soutien international

Le ministre libanais des Déplacés, Kamal Shehadi, a souligné mercredi « la nécessité d’un désarmement rapide du Hezbollah pour obtenir un soutien international ».

Dans un entretien à l’agence russe Sputnik, diffusé par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), M. Shehadi a déclaré que le Liban était « sur la voie d’une résolution de l'arsenal du Hezbollah », insistant sur la nécessité de « désarmer rapidement » le parti chiite « pour obtenir un soutien étranger et restaurer la confiance des Libanais dans leur pays ». Et d'ajouter: « Aucun État n’est prêt à investir dans la reconstruction du Liban tant que persiste la menace d’un nouveau conflit susceptible d’anéantir ce qui aurait été rebâti ».

Le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam se sont engagés à faire en sorte que seul l'État détienne le monopole des armes alors que les pressions internes et externes en faveur du désarmement du Hezbollah s’intensifient, à la suite de l'entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2024, qui a mis fin à la guerre entre Israël et le parti chiite pro-iranien. Le 17 avril, le gouvernement a tenu sa première réunion consacrée à cette question.

M. Aoun a déclaré mercredi, dans un entretien à la chaîne Sky News Arabia, que « la décision de retirer les armes » qui ne sont pas sous le contrôle de l'État « s’applique à l’ensemble du territoire libanais », mais que « les priorités concernent le Sud du pays », où le Hezbollah est fortement implanté.

Interrogé sur les priorités du gouvernement entre le désarmement des groupes armés ou le retrait israélien du Liban-Sud, le ministre Shehadi a fait savoir « que les deux sont prioritaires et l’accord de cessez-le-feu est clair : l’État doit exercer sa souveraineté sur l’ensemble du territoire libanais (...) La majeure partie du Sud étant désormais sous le contrôle des appareils de l’État libanais ».

Le ministre a également affirmé que toutes les composantes du gouvernement de Nawaf Salam s'accordent sur « le monopole des armes entre les mains de l'État, la reconstruction et la réforme de l'économie et de l'administration ». Dans ce contexte, M. Shehadi a indiqué que « la vision étrangère du plan gouvernemental, qu'il s'agisse du contrôle des armes ou du lancement des réformes économiques, est positive ». « Nous avons obtenu la confiance de la communauté internationale et il existe un soutien au plan du gouvernement, ainsi qu'un accueil favorable des mesures prises à ce jour en matière de législation et de réformes économiques », a-t-il dit.

100.000 déplacés sans logement

Au sujet des déplacés dans le pays, Kamal Shehadi a souligné que ce dossier figurait parmi les priorités de son ministère, révélant que « près de 200.000 logements ont été détruits par les frappes israéliennes durant la récente guerre, et environ 100.000 personnes n’ont pu retourner chez elles ».« La priorité du gouvernement est d’aider les déplacés et de reconstruire ces habitations, une responsabilité qui incombe à l’ensemble de l’exécutif, et non seulement au ministère des Déplacés », a-t-il insisté.

À propos des réfugiés syriens, le ministre a estimé que « la situation en Syrie s’est radicalement améliorée et permet désormais le retour des déplacés dans leur pays ». « Les fonds dépensés au Liban pour soutenir les Syriens pèsent négativement sur l’économie libanaise. S’ils étaient utilisés pour reconstruire les villes et villages syriens, ils stimuleraient l’économie dont la Syrie a besoin », a-t-il ajouté.