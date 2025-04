Le FMI présente son rapport sur la corruption et la gouvernance financière au Liban

Le Premier ministre Nawaf Salam a présidé, mercredi, une réunion au Grand Sérail consacrée à la présentation d'un rapport du Fonds monétaire international (FMI) sur la gouvernance financière et la corruption dans le système financier libanais. Ce plan, qui doit être « achevé dans un délai de deux mois, servira de base à un plan d'action, dont certaines parties seront incluses dans le programme à mettre en œuvre avec le FMI », rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).

L'agence indique que le rapport du FMI établit une feuille de route pour les réformes financières, concernant la gestion des finances publiques, les impôts et les douanes, le fonctionnement de la Banque du Liban (BDL), l'état du secteur financier, ainsi que tout ce qui touche à la lutte contre le blanchiment d’argent. Il identifie également « les faiblesses, les foyers de corruption, et les écarts par rapport aux normes internationales ».

Les discussions entre une délégation libanaise et le FMI pendant les réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale (BM) ont connu un tournant positif la semaine dernière lorsque le Parlement libanais a voté une loi amendant le secret bancaire qui correspond davantage à ses attentes, gommant au passage des modifications jugées inacceptables faites plus tôt par les commissions mixtes.

Le Liban est secoué par une grave crise économique et financière depuis 2019, qui a vu sa monnaie perdre plus de 90% de sa valeur, tandis que les déposants n’ont plus accès à leurs fonds. Jeudi dernier, les députés libanais ont adopté une loi longtemps attendue levant le secret bancaire - une réforme clé conditionnant l’aide financière du FMI. Celui-ci espère voir voter rapidement une législation alignée sur les standards internationaux pour assainir un secteur qui a bloqué des dizaines de milliards de dollars de dépôts depuis le début de la crise.