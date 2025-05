Beirut Holidays ramène Magida el-Roumi à sa ville

Beyrouth sera une fête tout le mois de juillet ! C’est la promesse que porte l’affiche haute en couleurs du festival Beirut Holidays, qui se targue, non sans raison, d’être le seul festival musical qui porte le nom de la capitale libanaise. Pour sa dixième édition, révélée mardi, le festival qui se veut « friendly » à tous les niveaux, du parking à l’espace presse, propose une programmation accessible au grand public, arabophone et anglophone, à l’image des années précédentes. Cette édition est d’ailleurs marquée par le retour de figures familières du festival (Elissa est toujours partante !), mais elle signe surtout le grand retour de Magida el-Roumi, 15 ans après son dernier concert à Beyrouth. De quoi ravir locaux, émigrés et touristes, notamment ceux venant des pays arabes et qui constituent un public fidèle du festival, organisé par StarSystem, 2U2c et GAT, et parrainé par les ministères de la Culture et du Tourisme.

« Je salue sincèrement ceux qui ont insisté à célébrer Beyrouth en organisant ce festival, car notre capitale le mérite, a assuré la ministre de la Culture Laura el-Khazen lors d’une conférence de presse. Beyrouth est ouverte au monde et elle est la destination favorite de ceux qui apprécient la beauté et la créativité. C’est un message fort que nous envoyons aujourd’hui pour dire que Beyrouth, qui a porté les douleurs de tout un pays, est vivante plus que jamais, a indiqué Mme el-Khazen. Ce festival s’aligne parfaitement avec les objectifs placés par le ministère afin de contribuer au redressement économique du Liban et remonter le moral des Libanais. Le Liban a besoin de ce genre d’initiatives qui reflètent notre vision et celle du gouvernement actuel. »

Au fil des années, Beirut Holidays a réuni en 60 concerts plus de 200 artistes et 175 000 spectateurs dont 25 000 en 2024. Les organisateurs espèrent réitérer l’exploit cette année à travers huit dates révélées par Amin Abi Yaghi (StarSystem), et pour lesquelles les billets sont déjà disponibles :

- Le 8 juillet, Magida el-Roumi, qui s’est faite rare ces derniers temps, fera retentir son hymne Beyrouth, Sett el-Dounia sur la façade maritime de la capitale. Elle devrait notamment interpréter ses grands classiques Kalimat, Eetazalt El-Gharam et Aam Behlamak Ya Helm, ainsi que des tubes plus enjoués comme Malak Albi et Khedni Habibi, accompagnée par le maestro Lubnan Baalbaki et son orchestre.

- Le 10 juillet, les fans de rock seront au rendez-vous avec le groupe argentin God Save The Queen, qui rend hommage à Queen, porté par le vocaliste Pablo Padin. Le show, baptisé Beirut Will Rock You ! reprendra les tubes de Queen (Bohemian Rhapsody, We are the champions, The Show must go on et bien d’autres).

- Le 15 juillet, le groupe Adonis qui s’était vu offrir la chance de se produire au festival en 2013, à ses débuts, reviendra chanter son album le plus récent Wadiyan, le temps d’un concert placé sous le signe de la jeunesse.

- Le 17 juillet, et après avoir fait ravage l’an dernier au festival avec un concert à guichets fermés qui a coïncidé avec l’attentat ayant visé Fouad Chokor dans la banlieue sud de Beyrouth, le jeune Al-Shami qui cumule 1 milliards de vues sur YouTube et rafle les prix partout dans le monde arabe, sera de retour pour chanter Sabran, Ya Leil W Ya El Ein, Daktor et Wein.

- Le 22 juillet, le Libanais Joseph Attieh sera également au Beirut Waterfront pour la deuxième année consécutive. Si son hymne Lebnan Rah Yerjaa est devenu un classique, c’est son titre Ya Kel El-Deni qu’il dédie cette année à Beyrouth.

- Le 24 juillet, le chanteur libanais Adam prendra part au festival pour la première fois. L’artiste, apprécié par tous les férus de Tarab et de ballades amoureuses romantiques dans l’ensemble du monde arabe, célèbrera sur scène les 20 ans de son tout premier tube Kholis El Damee qui a lancé sa carrière en 2005.

- Le 25 juillet, Guy Manoukian, qui n’est plus à présenter, sera sur scène pour un show intitulé Beirut Forever.

- Enfin, le 28 juillet, Elissa, la grande habituée du festival, clôturera le show avec ses ballades amoureuses. Elle ne manquera pas de chanter son dernier tube Hobbak Metel Beirut, de circonstance.

« Ce pays est grand par la capacité des Libanais à se relever après chaque défi », a affirmé Jiyad Murr (2U2C), mettant l’accent sur les difficultés traversées par Beyrouth, de la pandémie à l’explosion du port en passant par la crise économique et la guerre. « À l’heure où les événements musicaux se multiplient dans le monde arabe, chose que nous saluons, il est important de raviver ce secteur au Liban, a-t-il ajouté. Nous savons que cela est possible. Tout ce dont nous avons besoin, est un peu de de stabilité politique. »