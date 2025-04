Recul frappant du PIB américain au premier trimestre, Trump blâme Biden

Le président américain Donald Trump, dont la politique économique donne des sueurs froides au monde entier depuis son investiture en janvier, a renvoyé mercredi sur son prédécesseur Joe Biden la responsabilité des mauvais chiffres du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis pour le premier trimestre. Le milliardaire républicain, qui a juré de rendre les Etats-Unis plus riches, est confronté mercredi à des chiffres montrant un recul du PIB du pays au premier trimestre, alors que l'économie américaine était encore florissante fin 2024. Le PIB, qui mesure la création de richesse nationale, a diminué lors des trois premiers mois de l'année couvrant le début du second mandat de Donald Trump, dont la politique douanière a suscité une onde de choc dans le monde et au sein même de son pays. En rythme annualisé, mesure privilégiée par les États-Unis, le PIB s'est contracté de 0,3%, selon une première estimation publiée mercredi par le ministère du Commerce. Ce résultat - premier recul du PIB américain depuis 2022 - est nettement inférieur aux attentes de la majorité des analystes, qui anticipaient toutefois un sérieux coup de frein (PIB en hausse de 0,4%) pour la première économie mondiale. « Notre pays va décoller économiquement, mais d'abord nous devons nous débarrasser du reliquat de Joe Biden », a réagi le président Trump sur sa plateforme Truth Social, qui célèbre cette semaine les 100 premiers jours de son second mandat entamé le 20 janvier. « Cela va prendre un moment, ça n'a rien à voir avec les droits de douanes, c'est seulement qu'il nous a laissés avec de mauvaises statistiques », a affirmé le chef de l'Etat, en enjoignant à ses concitoyens d' »ETRE PATIENTS !! ! » Un peu plus tard, en conseil des ministres, il est apparu confiant, vantant l'arrivée d'investissements massifs aux Etats-Unis. Il a affirmé que la Chine était à l'inverse « assommée » par les droits de douane qu'il a imposés, avec des « usines qui ferment » dans tout le pays « parce qu'on n'achète plus leurs produits ». « Je ne voulais pas que ça arrive », a-t-il ajouté, disant « beaucoup apprécier » son homologue chinois Xi Jinping et « espérer » un accord avec Pékin. Mais l'opposition démocrate considère que c'est l'économie américaine qui va dans le mur. Le chef de file de l'opposition au Sénat, Chuck Schumer, a ainsi jugé que « Donald Trump (devait) reconnaître son échec, faire marche arrière, et virer immédiatement son équipe économique ». Le poids de la ruée vers l'importation Le recul du PIB au premier trimestre s'explique en grande partie par la règle de calcul selon laquelle les importations sont déduites de la production de richesse nationale. Or les achats à l'étranger ont bondi au début de l'année, entreprises et consommateurs se pressant d'acquérir certains biens avant qu'ils ne coûtent plus cher avec les nouveaux droits de douane. Revers de la médaille: les achats anticipés sont autant de dépenses en moins pour la suite, ce qui risque d'entraîner d'autres violents mouvements dans les prochaines publications. L'économie américaine faisait auparavant plus que ronronner, avec une croissance de 2,4% au dernier trimestre 2024 (en rythme annualisé), du plein emploi et une inflation en passe d'être maîtrisée. D'après une autre publication mercredi, les créations d'emploi dans le secteur privé américain ont fortement ralenti en avril, s'affichant en dessous des attentes. A l'inverse, le président américain trouve du réconfort dans les chiffres de l'inflation. L'indice officiel PCE publié mercredi montre en effet que l'inflation a ralenti en mars à +2,3% sur un an, avant l'imposition du gros des nouveaux droits de douane. Cette accalmie résulte en grande partie de la baisse des prix du gaz et du pétrole, elle-même alimentée par les doutes croissants sur la santé de l'économie mondiale. « Je considère d'ordinaire que l'impact des présidents sur la performance économique est surévalué, surtout pendant leurs 100 premiers jours », avait déclaré à l'AFP, avant la publication de ces données, Tara Sinclair, professeure d'économie à l'université George Washington. « Mais cette fois, avait-elle ajouté, c'est différent, parce que le bond des importations découle directement d'une stratégie d'évitement par les acheteurs des droits de douane du président. » Depuis avril, l'exécutif a considérablement augmenté les droits de douane sur les produits étrangers, et plus que doublé les surtaxes sur ceux venus de Chine. Pékin a riposté par d'autres droits de douane, de quoi freiner les exportations américaines, un moteur de la croissance. La consommation des Américains - autre carburant du PIB - est aussi sous surveillance, car plusieurs baromètres récents montrent que leur confiance dans l'avenir a chuté.



