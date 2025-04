La couverture du réseau télécom rétablie « à 80 % » au Liban-Sud

Lors d’une visite au Liban-Sud mercredi, le ministre des Télécoms, Charles Hage, a déclaré à la chaîne locale al-Jadeed que la couverture du réseau de téléphonie et Internet, fixe et mobile, avait été rétablie dans 80 % des zones au Liban-Sud.Il a précisé que les 20 % restants étaient toujours privés de couverture, en raison des destructions et de la « poursuite de l’occupation israélienne ».Charles Hage s'exprimait en marge d'une tournée dans la région au cours de laquelle il a inspecté des stations de transmission Alfa, Touch et Ogero endommagées par le récent conflit entre le Hezbollah et Israël. L’objectif était d’évaluer les réparations et travaux de maintenance réalisés pour rétablir la couverture téléphonique et Internet dans les zones touchées.Le ministre a visité mercredi matin...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte