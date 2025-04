Les trois astronautes de la mission Shenzhou-19 de retour sur Terre

Trois astronautes chinois sont rentrés mercredi sur Terre après six mois dans la station Tiangong, un média d'Etat saluant le « succès » de la mission Shenzhou-19, étape-clé vers l'objectif de Pékin de marcher sur la Lune. Le géant asiatique a injecté des milliards d'euros dans son programme spatial afin de rattraper les Etats-Unis et la Russie ainsi que réaliser ce que le président Xi Jinping appelle le « rêve d'espace » du peuple chinois. La deuxième économie mondiale, qui s'impose depuis deux décennies comme une puissance spatiale majeure, espère envoyer une mission habitée sur la Lune d'ici 2030 et y construire une base. La capsule transportant l'équipage de la mission Shenzhou-19, composé notamment de Wang Haoze, troisième femme chinoise dans l'espace, s'est posée en début d'après-midi « sans encombre » en Mongolie intérieure (nord de la Chine), a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle. Les trois astronautes « sont en bonne santé » et « la mission habitée Shenzhou-19 est un plein succès », s'est-elle félicitée. Suspendu à un immense parachute rouge et blanc, le vaisseau a perdu lentement en altitude avant de toucher le sol sablonneux de la zone d'atterrissage, où un drapeau chinois rouge et jaune a été planté, selon des images de la télévision publique CCTV. « Ça fait plaisir » La Chine avait reporté le retour de l'équipage, initialement prévu mardi, en raison de mauvaises conditions météorologiques au sol. « Ça fait plaisir d'être de retour à la maison ! », s'est exclamée Wang Haoze, interrogée par CCTV à sa sortie de la capsule. Les trois astronautes de Shenzhou-19 travaillaient dans Tiangong ( »Palais céleste ») depuis octobre. Ils y ont mené de nombreuses expériences et contribué à la maintenance de la station, qui permet d'accumuler une expérience cruciale avant d'envoyer un équipage vers la Lune. La mission Shenzhou-19 a également permis d'établir un nouveau record de la sortie dans l'espace la plus longue de l'histoire (plus de neuf heures). Parmi les trois astronautes figurait Wang Haoze, âgée de 35 ans. Seule Chinoise ingénieure de vols spatiaux au moment du lancement de la mission, elle est devenue la troisième femme chinoise à avoir atteint l'espace - après Liu Yang (2012) et Wang Yaping (2013). L'équipage était dirigé par Cai Xuzhe, 48 ans, astronaute chevronné qui avait déjà participé à Shenzhou-14. Ils étaient accompagnés par Song Lingdong, un ex-pilote de l'armée de l'air de 34 ans, qui effectuait son premier vol dans l'espace. Trois nouveaux astronautes se sont envolés la semaine dernière vers Tiangong, marquant le début de la mission Shenzhou-20. Mars et satellites Ce nouvel équipage est dirigé par Chen Dong, colonel de l'armée de terre de 46 ans, qui est pour la troisième fois dans l'espace après être devenu en 2022 le premier Chinois à avoir été en orbite pendant plus de 200 jours. Il conduit les astronautes Chen Zhongrui (40 ans), ex-pilote de l'armée de l'air, et Wang Jie (35 ans), qui se rendent pour la première fois dans l'espace. Ils y resteront pendant six mois, le temps de mener des expériences en physique et sur les sciences de la vie. L'équipe devra également installer des dispositifs de protection contre les débris spatiaux, effectuer des sorties extravéhiculaires ainsi que des manoeuvres de ravitaillement et de maintenance de la station. La Chine a considérablement développé ses programmes spatiaux depuis une trentaine d'années. Le pays asiatique avait posé en 2019 un engin sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. En 2020, il a rapporté des échantillons de la face visible de la Lune et finalisé Beidou, son système de navigation par satellite. En 2021, la Chine a fait atterrir un petit robot sur Mars. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Trois astronautes chinois sont rentrés mercredi sur Terre après six mois dans la station Tiangong, un média d'Etat saluant le « succès » de la mission Shenzhou-19, étape-clé vers l'objectif de Pékin de marcher sur la Lune.Le géant asiatique a injecté des milliards d'euros dans son programme spatial afin de rattraper les Etats-Unis et la Russie ainsi que réaliser ce que le président Xi Jinping appelle le « rêve d'espace » du peuple chinois.La deuxième économie mondiale, qui s'impose depuis deux décennies comme une puissance spatiale majeure, espère envoyer une mission habitée sur la Lune d'ici 2030 et y construire une base.La capsule transportant l'équipage de la mission Shenzhou-19, composé notamment de Wang Haoze, troisième femme chinoise dans l'espace, s'est posée en début d'après-midi « sans encombre » en...

