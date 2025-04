Takreem America et TAKminds : deux événements marquants à Washington

Le 11 avril, la capitale américaine a accueilli une journée exceptionnelle placée sous le signe du leadership éclairé et de la célébration, à travers deux événements majeurs mettant à l’honneur l’excellence arabe dans toute sa diversité.

La journée a débuté au musée The Phillips Collection avec le Forum TAKminds, un événement ouvert au public, organisé par les Fondations Takreem et Takreem America. De 9h à 14h, le public a pu assister à une série dynamique de panels, entretiens individuels et discussions en tête à tête avec des experts internationaux issus des domaines de la politique, de la technologie, de la culture et de l’économie. Les échanges ont porté sur des thèmes d’actualité tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les enjeux climatiques et le leadership.

La séance d’ouverture a été introduite par Nadia Bilbassy-Charters, cheffe du bureau d’al-Arabiya News Channel. Parmi les intervenants figuraient notamment Tiffany Saade (Université Stanford), Pr Doaa Taha (Université de Harrisburg), Samia Melhem (Groupe de la Banque mondiale), Nehme Taouk (Valoores), Deborah Sawaf (The Power of Words Foundation), Hazami Barmada (innovatrice sociale et défenseure des droits de l’homme) et Nadia Daar (Amnesty International USA), ainsi que d’autres personnalités éminentes du secteur public et privé.

En soirée, le rendez-vous s’est déplacé au Ritz-Carlton pour le gala de remise des prix Takreem America, une cérémonie sur invitation, rendant hommage à des personnalités et institutions arabes remarquables dans les domaines de l’entrepreneuriat, des sciences, de la durabilité, du leadership d’entreprise, de la culture et de la contribution à vie. Les lauréats, sélectionnés à l’issue d’un processus rigoureux de plusieurs mois, ont été dévoilés durant la soirée :

- Réalisations scientifiques et technologiques : Pr Charbel Farhat, titulaire de la chaire Vivian Church Hoff en structures aéronautiques, université Stanford.

- Leadership en durabilité et environnement : Pr Rabi Mohtar, professeur adjoint et ancien doyen à la

faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université américaine de Beyrouth.

- Excellence culturelle : Reem Acra, créatrice de mode de renommée internationale.

- Leadership d’entreprise : Joseph Geagea, ancien directeur de Chevron.

- Prix pour l’ensemble de leur carrière : Samia Farouki, fondatrice et présidente de HII-Finance Corporation ; Dr Richard Westmark, fondateur et président exécutif de Westmark Enterprise, fondateur et directeur des investissements chez Triple V Management ; Dr Kaye Westmark, professeure adjointe de radiologie à l’Université des sciences de la santé du Texas ; Michael Kardoush, ingénieur, entrepreneur et philanthrope ; Hoda Kardoush, leader communautaire, philanthrope et ambassadrice de la culture et de l’éducation arabes.

Animé par Mimi Geerges (animatrice au journal C-Span Washington), le gala a également comporté un segment de levée de fonds au profit des initiatives de Takreem America, avec le soutien généreux de Anthony R. Abraham Foundation, Triple V Management LLC, Fort Partners, Cedar’s Food, ainsi que les ambassades du Koweit, des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite.