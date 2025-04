Circulation interdite jeudi jusqu'à 13h sur l'ensemble de la zone côtière et quelques parties de la ville

À l'occasion du marathon annuel de Beyrouth organisé cette année jeudi 1er mai, après un report de près de six mois de la date initialement prévue en raison des bombardements israéliens sur la capitale, la circulation sera interdite ce jour-là jusqu'à 13h00 sur les routes empruntées par les participants, explique un communiqué des Forces de sécurité intérieure (FSI) mardi. 16 000 coureurs sont attendus par l’Association du Marathon de Beyrouth.

Il est « interdit de stationner des deux côtés de toutes les routes empruntées par le marathon à partir de 1h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi, et interdit totalement de circuler à partir de 5h du matin jeudi, et ce jusqu’à la fin de la course (vers 13h00) » font savoir les FSI. « Les citoyens sont priés de ne pas emprunter les routes menant au parcours du marathon pendant la durée de l’événement, et de respecter les instructions des agents des FSI ainsi que la signalisation routière, afin d’assurer la sécurité des participants et de faciliter la circulation » explique le communiqué.

L'ensemble du parcours est le suivant : « Le départ se fera depuis le front de mer de Beyrouth, en direction de Zaitunay Bay – la corniche du front de mer – le complexe Saint Georges – le quartier de Manara – le Bain militaire – le parc d’attractions de Beyrouth, puis demi-tour dans l’autre sens jusqu’à l’hôtel Phoenicia, au-dessus du tunnel du Phoenicia (à contresens de la circulation), carrefour Karagula, à droite vers Bank Audi, puis la municipalité de Beyrouth – carrefour Saifi – rue de Gemmayzé – rue Mar Mikhaël, vers la corniche du fleuve – pont de Fiat – pont de Wati, puis à gauche (sous le pont), jusqu’à l’école publique de l’Uruguay, en direction de Furn el-Chebbak – le centre d’exposition BIEL – l’université La Sagesse, puis retour dans l’autre sens vers le Souk el-Ahad, carrefour de la corniche du fleuve, à droite sur le pont de Bourj Hammoud – carrefour Mano, à gauche vers l’évêché arménien – la route maritime jusqu’à la caserne du général martyr Wissam el-Hassan (caserne de Dbayé).

Demi-tour devant la caserne susmentionnée, retour par la route maritime – pont de Bourj Hammoud – Mar Mikhaël – Électricité du Liban – rue Pasteur jusqu’à son extrémité, puis à droite sur le pont – carrefour Saifi, à gauche vers la municipalité de Beyrouth – carrefour Bank Audi, puis à droite vers le point d’arrivée sur le front de mer de Beyrouth ».

Les départs des différentes courses seront donnés dès 6h15 pour le marathon complet (42,195 km) et le semi-marathon (21,1 km), suivis à 7h15 par la course de 10 km pour les personnes en situation de handicap, à 8h par la course compétitive de 10 km, et enfin à 10h par la course de 5 km.