Dernières Infos - Cessez-le-feu à Gaza

Le corps du soldat israélien restitué par le Hamas est arrivé en Israël


L'OLJ / le 04 novembre 2025 à 21h14

Un véhicule de la Croix-Rouge transportant le corps d'un captif israélien à Gaza, le 4 novembre 2025. Photo Dawoud Abu Alkas/Reuters

L’armée israélienne a reçu la dépouille d’un soldat israélien remise ce mardi soir par le Hamas, comme l’a confirmé le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Israël a annoncé que ses forces de sécurité avaient reçu de la Croix-Rouge la dépouille du captif, pris en otage par le mouvement palestinien lors de l'attaque du 7 octobre 2023.

Le cercueil a été « remis à l'armée et au Shin Bet », le service de sécurité intérieure, et va être transféré en Israël pour une cérémonie militaire et son identification, a déclaré dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

