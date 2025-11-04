Le corps du soldat israélien restitué par le Hamas est arrivé en Israël

L’armée israélienne a reçu la dépouille d’un soldat israélien remise ce mardi soir par le Hamas, comme l’a confirmé le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Israël a annoncé que ses forces de sécurité avaient reçu de la Croix-Rouge la dépouille du captif, pris en otage par le mouvement palestinien lors de l'attaque du 7 octobre 2023.

Le cercueil a été « remis à l'armée et au Shin Bet », le service de sécurité intérieure, et va être transféré en Israël pour une cérémonie militaire et son identification, a déclaré dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.