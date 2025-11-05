Zohran Mamdani et la Palestine : la fin d’un tabou américain ?

Deux jours après avoir remporté la primaire démocrate à la mairie de New York, en juin dernier, Zohran Mamdani se retrouve avec le militant propalestinien Mahmoud Khalil sur scène lors d’un rassemblement bondé dans le quartier du Queens. Âgé de 34 ans, le député de l’Assemblée de l’État de New York y défend une ville « au service de ses habitants », parlant de logements abordables, de transports publics gratuits et de services universels de garde d’enfants, des propositions qu’il compte notamment financer en augmentant l’impôt sur les revenus des résidents les plus riches et des entreprises. Mahmoud Khalil, connu pour son rôle dans les mobilisations propalestiniennes à Columbia University et l’un des premiers activistes à avoir été arrêtés et détenus par les services d’immigration (ICE), prend...

