L’Unrwa alerte sur la plus grave crise de déplacement forcé en Cisjordanie occupée depuis 1967

L’Unrwa a averti que la Cisjordanie occupée connaît sa plus importante crise de déplacement forcé depuis plus de cinquante ans.

Dans un message publié sur X, l’agence onusienne a indiqué qu'« en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, l’Unrwa coordonne l'aide d'urgence face à la plus grande crise de déplacement depuis 1967 ».

Elle a précisé qu’une famille déplacée sur quatre ne peut toujours pas regagner son domicile, ajoutant que ses équipes retirent quotidiennement 13 tonnes de déchets dans les communautés accueillant des personnes déplacées de force, afin de soutenir les services d’assainissement.