Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Palestine

L’Unrwa alerte sur la plus grave crise de déplacement forcé en Cisjordanie occupée depuis 1967


L'OLJ / le 04 novembre 2025 à 18h32

L’Unrwa alerte sur la plus grave crise de déplacement forcé en Cisjordanie occupée depuis 1967

Des soldats en opération lors d'un raid israélien à Tammoun, près de Tubas, en Cisjordanie occupée, le 4 novembre 2025. Photo Ranine Sawafta/Reuters

L’Unrwa a averti que la Cisjordanie occupée connaît sa plus importante crise de déplacement forcé depuis plus de cinquante ans.

Dans un message publié sur X, l’agence onusienne a indiqué qu'« en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, l’Unrwa coordonne l'aide d'urgence face à la plus grande crise de déplacement depuis 1967 ».

Elle a précisé qu’une famille déplacée sur quatre ne peut toujours pas regagner son domicile, ajoutant que ses équipes retirent quotidiennement 13 tonnes de déchets dans les communautés accueillant des personnes déplacées de force, afin de soutenir les services d’assainissement.

L’Unrwa a averti que la Cisjordanie occupée connaît sa plus importante crise de déplacement forcé depuis plus de cinquante ans.

Dans un message publié sur X, l’agence onusienne a indiqué qu'« en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, l’Unrwa coordonne l'aide d'urgence face à la plus grande crise de déplacement depuis 1967 ».

Elle a précisé qu’une famille déplacée sur quatre ne peut toujours pas regagner son domicile, ajoutant que ses équipes retirent quotidiennement 13 tonnes de déchets dans les communautés accueillant des personnes déplacées de force, afin de soutenir les services d’assainissement.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés