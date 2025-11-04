Salam reçoit l'envoyé économique français pour discuter de la « phase finale » du projet de restructuration bancaire

Le Premier ministre Nawaf Salam a reçu ce mardi au Grand Sérail l’envoyé spécial de la présidence française chargé des affaires économiques au Liban, Jacques de Lajugie, pour discuter de la « phase finale » du projet de loi sur la restructuration du système bancaire.

Selon un communiqué publié par l'Agence nationale d'informations (Ani, officielle), l'entretien a porté sur les « derniers développements du processus de réformes économiques au Liban, et en particulier sur le projet de loi sur la restructuration financière ».

M. Salam a ainsi affirmé que ce projet « est entré dans sa phase finale », précisant que celui-ci « vise d’une part à protéger les droits des déposants et à garantir le retour de leurs dépôts le plus rapidement possible, et d’autre part à confirmer l’engagement du Liban envers les standards de réforme requis ».

De son côté, le président Joseph Aoun a tenu lui aussi des rencontres portant sur les questions économiques du pays avec le ministre des Finances, Yassine Jaber, et le représentant de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-Orient, Abdelaziz al-Munla.

Toujours selon l'Ani, ces derniers ont discuté des préparatifs en cours pour la visite prochaine d'une délégation de haut niveau de la Banque mondiale au Liban, afin d'examiner les dossiers et les projets financés par la Banque mondiale au Liban dans le cadre de la coopération bilatérale.

Fin août, un accord de prêt de 250 millions de dollars a été signé entre le Liban et la BM pour financer la reconstruction des infrastructures — routes, eau, électricité ou encore santé – dans les régions touchées par la guerre entre Israël et le Hezbollah. Il doit encore être ratifié par le Parlement.