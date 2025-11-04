Laurent Mauvignier, prix Goncourt 2025 : le roman des silences hérités
« La maison vide » (Minuit) consacre l’écrivain français au sommet des lettres françaises. Cette fresque familiale de 750 pages, saluée par le jury du prestigieux prix littéraire comme un roman « fondamental », explore la mémoire, les blessures et les zones d’ombre de la transmission.
Laurent Mauvignier, lauréat du prix Goncourt 2025 pour « La maison vide » (éditions de Minuit). Photo Joel Saget/AFP
Mardi 4 novembre, à la table du restaurant Drouant, sous les dorures qui consacrent chaque automne les plus illustres plumes de la francophonie, le nom de Laurent Mauvignier s’est imposé dès le premier tour de scrutin. Avec six voix sur dix, l’écrivain de 58 ans a devancé Caroline Lamarche (Le bel obscur, Seuil), Emmanuel Carrère (Kolkhoze, P.O.L.) et Nathacha Appanah (La nuit au cœur, Gallimard).« Je ressens de la joie », a-t-il confié à son arrivée, visiblement ému. « C’est un livre qui vient de l’enfance et de plusieurs générations. » Ce Goncourt, le premier grand prix littéraire de sa carrière, récompense une œuvre déjà solide, patiemment bâtie depuis plus de vingt ans. Philippe Claudel, président de l’Académie Goncourt, a salué un roman « fondamental », « le salut à un auteur qui a déjà derrière lui une œuvre très importante ». Ce...
