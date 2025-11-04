L'armée israélienne s'infiltre au Liban-Sud et dynamite une maison à Meis el-Jabal

Malgré l'injonction faite à l'armée libanaise de s'opposer aux incursions israéliennes, des soldats israéliens se sont infiltrés dans la nuit de lundi à mardi au Liban-Sud et ont dynamité une maison située à la périphérie de Meis el-Jabal, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah. Une nouvelle violation israélienne du cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre 2024, alors que le président libanais Joseph Aoun a une nouvelle fois exhorté la communauté internationale à faire respecter par Israël l'accord de trêve.

Peu après une heure du matin, l’armée israélienne a effectué une incursion dans le quartier de Kroum el-Mrah, à l’est de Meis el-Jabal (caza de Marjeyoun), où elle a fait exploser une habitation. C'est dans le même secteur que l'armée libanaise s'était mobilisée la nuit précédente, face à un déploiement important de soldats israéliens de l'autre côté de la frontière. Elle avait reçu jeudi l'ordre de s'opposer à toute incursion israélienne dans le Sud après que des soldats étaient entrés dans le village frontalier de Blida et y avaient abattu un employé municipal, provoquant un tollé.

Par ailleurs, l'armée israélienne a tiré mardi matin à l'arme automatique en direction de Wadi el-Assafir et les abords de la plaine de Khiam (Marjeyoun), depuis une position qu’elle occupe sur la colline de Hamamès, au sud de la localité. Au moins six collines du côté libanais de la frontière sont encore occupées par l'armée israélienne, malgré que le retrait total de ses troupes soit prévu dans l'accord de trêve.

C'est en raison de ces attaques « incessantes » que le président Aoun a souligné devant le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, en tournée à Beyrouth, la nécessité pour Israël de respecter l'accord, « d'autant plus que le Liban a rempli toutes ses obligations et continue de s'y conformer ». « La stabilité du Liban est dans l'intérêt de l'Europe », a insisté le chef de l’État. Pour lui, des négociations avec Israël sont inévitables pour mettre un terme aux attaques et régler plusieurs questions, comme la libération des prisonniers libanais et la démarcation de la frontière terrestre.

Réarmement « progressif » du Hezbollah ?

Des pourparlers dont le Hezbollah ne veut pas entendre parler. Le parti pro-iranien refuse par ailleurs de désarmer, comme cela est également prévu dans l'accord de trêve tant que les attaques israéliennes ne cessent pas, ce qui a provoqué une escalade à la fois verbale et sur le terrain de la part de l’État hébreu. C'est dans ce contexte que plusieurs médias israéliens, dont le Haaretz, ont récemment fait état d' « efforts » du parti pour rebâtir ses forces après la guerre de l'année dernière. Citant des responsables du renseignement militaire, le quotidien israélien estime que ces tentatives du Hezbollah de se reconstituer « pourrait inciter Israël à étendre ses opérations. » Selon les informations du journal, les efforts de reconstruction du Hezbollah se concentrent, non pas au niveau de la bande frontalière, mais dans la partie du Liban-Sud située au nord du Litani, régulièrement bombardée. Le Haaretz rapporte aussi que le parti chiite a partiellement rétabli ses approvisionnements, ce qui lui permet de se réarmer plus vite avant que l'armée libanaise ne récupère son arsenal. Lundi, un porte-parole du Hezbollah avait démenti des informations rapportées par le média israélien Maariv sur une intensification des efforts de réarmement du Hezbollah, estimant qu'il s'agissait de propagande israélienne visant à justifier les attaques.

Interrogée sur les accusations de la presse israélienne, la porte-parole de la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul), Kandice Ardiel, a indiqué mardi à L'Orient-Le Jour que la force « n'a pas constaté de preuves de la construction de nouvelles infrastructures du Hezbollah au sud du fleuve Litani », sa zone de déploiement, depuis l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024. Depuis lors, la Finul « a découvert plus de 360 caches d'armes et sites d'infrastructures militaires non autorisés, dont aucun ne semble être nouveau », a déclaré Mme Ardiel, ajoutant que les Casques bleus ont transmis tous ces éléments à l'armée libanaise.