Une loi sur la peine de mort pour les « terroristes » mise à l'ordre du jour du Parlement israélien

La commission de Sécurité nationale du Parlement israélien a voté lundi en faveur d'une proposition de loi visant à instaurer la peine de mort pour les auteurs d'attaques « terroristes », une mesure soutenue par le ministre israélien de la Sécurité nationale d'extrême droite Itamar Ben-Gvir.

La commission a approuvé un amendement au Code pénal, qui sera maintenant transmis au Parlement pour un vote en première lecture. Selon le médiateur israélien chargé des otages, Gal Hirsch, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu soutient cette initiative.

Dans une note explicative de la commission, il est indiqué que « son objectif est de couper le terrorisme à sa racine et de créer une forte dissuasion ». Le texte précise qu'un « terroriste reconnu coupable de meurtre motivé par le racisme ou la haine (...) soit condamné à la peine de mort — de manière obligatoire », ajoutant que cette peine serait « non optionnelle ».

La proposition de loi a été présentée par une élue du parti Otzma Yehudit (Force Juive) du ministre de la Sécurité nationale d'extrême-droite Itamar Ben-Gvir. Ce dernier a par ailleurs menacé de cesser de voter avec la coalition de droite de Benjamin Netanyahu si ce projet de loi n'est pas soumis à un vote en première lecture du Parlement d'ici au 9 novembre, soit la première des trois étapes nécessaires à l'adoption d'une loi selon le droit israélien.

« Tout terroriste qui se prépare à commettre un meurtre doit savoir qu'il n'y a qu'une seule punition : la peine de mort », a dit le ministre dans un communiqué lundi.

Itamar Ben Gvir avait publié vendredi une vidéo de lui-même debout devant une rangée de prisonniers palestiniens allongés face contre terre, les mains attachées dans le dos, dans laquelle il a appelé à la peine de mort.