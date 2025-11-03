Effondrement d'une tour médiévale à Rome, qui piège un ouvrier

Une tour médiévale en cours de rénovation en plein coeur de Rome s'est partiellement effondrée lundi, en piégeant un ouvrier dans les décombres, ont indiqué les autorités.

Une portion de la façade de la Torre dei Conti s'est effondrée en fin de matinée, en projetant des gravats dans la rue et une colonne de poussière dans les airs. La tour se trouve dans un quartier très touristique de la capitale, près des forums impériaux et du Colisée. « C'est une situation très complexe pour les pompiers car une personne est piégée à l'intérieur, » a déclaré le préfet de Rome, Lamberto Giannini, aux journalistes. « Il y a des signes qu'il est encore en vie mais nous ne connaissons pas son état, » a-t-il ajouté. Trois autres ouvriers ont pu être évacués, dont un dans un état critique, a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers.

Une autre partie de la tour haute d'une trentaine de mètres s'est effondrée deux heures plus tard dans un nuage de poussière et de débris, a constaté une journaliste de l'AFP. Après le premier effondrement, les pompiers ont réussi à « mettre en place une protection » autour de l'homme piégé, de sorte que lors du deuxième effondrement « ils l'ont évidemment protégé », a déclaré M. Giannini.

Alors que la poussière était encore en suspension dans l'air, les pompiers ont utilisé des grues pour atteindre les fenêtres de la tour, tandis qu'un drone entrait par une autre fenêtre pour une inspection. « Ce sera une opération très longue car nous devons essayer de sauver la personne, mais aussi essayer de réduire les risques énormes auxquels sont confrontées les personnes qui tentent de mener à bien le sauvetage, » a poursuivi le préfet.

Un ouvrier présent dans le bâtiment au moment où il s'est effondré, Ottaviano, 67 ans, a expliqué à l'AFP qu'il s'était échappé par un balcon. « Ce n'était pas sûr. Je veux juste rentrer chez moi », a-t-il confié, ses vêtements encore couverts de poussière. La Torre dei Conti, qui date du début du XIIIe siècle, est restaurée grâce à des fonds de l'Union européenne.



