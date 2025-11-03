Menu
Dernières Infos - Cessez-le-feu

Deux Palestiniens tués par l'armée israélienne à Gaza ces dernières 24h


L'OLJ / le 03 novembre 2025 à 16h39

Des Palestiniens marchent près d'une zone où des militants du Hamas et des membres du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (à l'arrière-plan) recherchent les corps d'otages israéliens dans les décombres à Gaza, le 3 novembre 2025. Photo Omar al-Qattaa/AFP

Au moins deux Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures selon le ministère local de la Santé, alors que de nouvelles frappes israéliennes ont été rapportées dans l'enclave malgré le cessez-le-feu.

Une frappe de drone israélien a fait deux blessés à Khan Younès, dans le sud, cet après-midi, alors que des tirs d'artillerie israéliens ont par ailleurs été observés à Deir el-Baleh et Nousseirat, dans le centre du territoire assiégé. Plus tôt, des raids de l'aviation israélienne ont visé plusieurs quartiers de Gaza-Ville.

Le ministère précise avoir enregistré au total dix nouveaux décès, après que les secouristes ont inhumé sous des décombres huit corps de personnes précédemment tuées.

Cela porte à 238 le nombre de Palestiniens tués des tirs ou des frappes israéliennes depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 10 octobre, auxquels s'ajoutent 600 blessés et l'inhumation de 510 corps.

Au total, au moins 68 875 personnes ont été tuées et 170 670 ont été blessées à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne contre l'enclave le 7 octobre 2023.

