Angleterre: le suspect de l'attaque au couteau dans un train inculpé de tentatives de meurtre

Le suspect de l'attaque au couteau menée samedi dans un train dans l'est de l'Angleterre a été inculpé de tentatives de meurtre contre dix personnes, a indiqué lundi la police britannique des transports dans un communiqué.

Anthony Williams, un Britannique de 32 ans, doit comparaître lundi matin devant un tribunal de Peterborough (est de l'Angleterre), la ville où il réside. Il a aussi été inculpé pour possession d'une arme blanche et pour une autre tentative de meurtre samedi à Londres, à une station du réseau de métro automatique Docklands Light Rail (DLR). La police des transports « examine également d'autres infractions potentiellement liées », a déclaré son chef adjoint Stuart Cundy, cité dans le communiqué.

L'attaque s'est produite dans un train parti à 18H25 (locales et GMT) de Doncaster (nord de l'Angleterre) vers la gare londonienne de King's Cross. Cinq des dix blessés sont toujours hospitalisés lundi, dont un employé de la compagnie ferroviaire LNER qui a essayé d'arrêter l'assaillant, et dont l'état reste « critique mais stable », a indiqué lundi la ministre des Transports, Heidi Alexander, sur Times radio. Selon elle, le suspect n'était « pas connu des services de police antiterroriste, des services de sécurité » ou du programme britannique de prévention de la radicalisation.

Le responsable de la police des transports, John Loveless, avait indiqué dimanche que les services antiterroristes collaborent à l'enquête, mais qu' »à ce stade, rien ne suggère qu'il s'agit d'un incident terroriste ».