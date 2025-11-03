L'incendie de Andqet dans le Akkar maîtrisé, les opérations de refroidissement se poursuivent

Le large incendie qui s'était déclaré dimanche soir dans le Akkar, dans une vallée entourant Andqet, au Liban-Nord, a été maîtrisé quelques heures plus tard par la Défense civile et les bénévoles de d'une association locale, rapporte notre correspondant dans la région Michel Hallak et l’Agence nationale d’information (Ani). Les pompiers ont réussi à empêcher la propagation des flammes aux habitations.

Le feu qui s’était propagé dans une zone boisée dense où la végétation est sèche, s’était dangereusement rapproché d'un quartier résidentiel proche, rapportait hier notre correspondant. L'origine du sinistre n'a pas encore été révélée, mais le Liban affiche des températures particulièrement élevées, en ce début de novembre, dépassant les normales saisonnières.

Le maire d'Andqet, Tani Hanna, a adressé ses remerciements et sa gratitude à tous ceux qui ont participé aux opérations d'extinction, saluant « les efforts considérables et le dynamisme dont ont fait preuve les bénévoles et les habitants pour protéger la ville et sa nature ». Il a indiqué que « les équipes poursuivent actuellement les opérations de refroidissement et de surveillance afin de s'assurer que le feu ne reprenne pas », soulignant « l'importance d'une coopération continue entre les autorités officielles et les organismes civils pour préserver la couverture végétale de la ville ».

Plusieurs incendies se sont déclarés dans le Akkar durant l'été, notamment en raison des températures élevées que connaît le pays. Les autorités avaient peiné à circonscrire les feux qui avaient ravagé début août de larges portions de terrain, notamment autour de Qobeyat, les Libanais y voyant une nouvelle preuve de l'incurie des pouvoirs publics.