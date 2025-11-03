SEAL Californie lève un million de dollars pour le Liban

Un million de dollars : c’est le montant que l’association à but non lucratif SEAL (Social and Economic Action for Lebanon), chapitre San Francisco, a levé le dimanche 26 octobre dans la Silicon Valley, au profit des agriculteurs libanais. Le montant a été réuni à l’issue d’un dîner de gala devenu événement annuel au cours duquel a eu lieu une vente aux enchères traditionnelle très animée.

Active à New York depuis 25 ans, SEAL a organisé son quatrième gala consécutif sur la côte Ouest, sous l’égide de la présidente du conseil d’administration, Roula Tamer, et des coprésidentes du comité, Chérine Bazzi et Maya Labban. Le gala a eu lieu à l’hôtel Four Seasons de Palo Alto en présence de plus de 200 convives et donateurs qui ont fait salle comble pour l’événement.

Le gala s’annonçait être un succès avant même de commencer, affichant complet plusieurs jours avant son déroulement. Humour et musique y étaient à l’honneur grâce à la performance du comédien John Achkar qui y inaugurait sa tournée sur la côte Ouest et celle du chanteur libanais Nidal Nasr qui a interprété les chansons de Ziad Rahbani, décédé en juillet dernier.

Donnant le coup d’envoi de la soirée, Norma Haddad, directrice exécutive de l’association, a remercié l’audience pour son soutien soulignant que « l’objectif de la soirée était non seulement de lever des fonds mais de réaffirmer l’espoir qu’ensemble, l’on pouvait changer des vies, petit à petit ». Introduisant le chanteur Nidal Nasr, elle a noté qu’il allait se produire tout le long de la soirée en hommage à Ziad Rahbani, « un génie de la musique qui a laissé une empreinte indélébile sur la musique et la culture libanaises ». Interprétant les tubes célèbres de Rahbani, Nidal Nasr a enflammé la foule qui, l’espace d’un moment, a chanté et dansé avec lui.

S’exprimant à son tour, Roula Tamer a rappelé la mission « simple mais puissante » de l’organisation : « Lutter contre la pauvreté au Liban en finançant des projets générateurs d’emplois et de revenus durables. »

Faisant un bilan de l’année écoulée, Mme Tamer a souligné que malgré l’espoir généré par le nouveau gouvernement et président au Liban, la « majorité des Libanais peinent à joindre les deux bouts », d’où l’importance du rôle de SEAL.

Illustrant sa présentation de chiffres à l’appui, la présidente a énuméré les différentes initiatives entreprises par l’organisation au cours de l’année écoulée : « 28 projets s’élevant à 2,4 millions de dollars et bénéficiant à 57 000 familles dans tout le Liban. »

Rappelant que l’organisation avait collecté également à titre exceptionnel lors du dernier gala des fonds pour répondre à la crise humanitaire, la présidente a clarifié que « près d’un million de dollars avaient été déboursés à cet effet, finançant des cuisines communautaires pour les familles déplacées. »

La présidente a ensuite énuméré les projets entrepris qui relèvent du cœur de la mission essentielle de l’organisation : « 13 projets dans la production agricole, 7 dans l’eau et l’irrigation, 6 dans l’environnement ainsi qu’un projet dans la formation et les compétences entrepreneuriales. »

Évoquant les projets futurs et ceux en cours, elle a précisé que SEAL « prévoit de finaliser 6 nouveaux projets d’ici à la fin de l’année et de poursuivre en 2026 ses actions les plus efficaces : soutenir les agriculteurs, renforcer la sécurité alimentaire et développer les coopératives locales » dans le but de « réduire la dépendance aux importations et de contribuer à la résilience du Liban ».