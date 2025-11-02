Le Hamas annonce qu'il va rendre les corps de trois otages israéliens dimanche à 20h

La branche militaire du Hamas a annoncé dimanche dans un communiqué qu'elle rendra à 18H00 GMT les corps de trois otages israéliens, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui prévoit des échanges de dépouilles. Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont affirmé que « les corps de trois soldats israéliens capturés, retrouvés plus tôt dans la journée sur le tracé de l'un des tunnels du sud de la bande de Gaza » seront remis dans le cadre de l'accord d'échange de « prisonniers ».

Le mouvement islamiste palestinien a jusqu'à présent restitué les restes de 17 des 28 corps qui se trouvaient encore à Gaza et auraient dû être rendus au début de la trêve, assurant que localiser les dépouilles est « complexe et difficile » dans le territoire en ruines. Les retards successifs dans la remise des corps des otages ont provoqué la colère du gouvernement israélien.

Le Forum des familles d'otages a exigé dimanche dans un post sur X que « le Premier ministre agisse avec détermination et fermeté afin d'assurer la mise en œuvre immédiate des engagements du Hamas dans le cadre de l'accord et rapatrier en Israël tous les otages décédés ».



