Hajjar et Chaïbani discutent de coopération sécuritaire à Manama

Le ministre libanais de l’Intérieur Ahmad Hajjar et le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad al-Chaïbani, se sont entretenus à Bahreïn en marge du Dialogue de Manama 2025 de « coopération sécuritaire » entre leurs deux pays, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Au cours de la rencontre, les deux ministres ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Mercredi dernier, une délégation syrienne, conduite par le général Abdel Kader Tahan, adjoint du ministre syrien de l'Intérieur, avait rencontré M. Hajjar, ainsi que le directeur général des Forces de sécurité intérieure (FSI), le général Raëd Abdallah, et le directeur général de la Sûreté générale, le général Hassan Choucair. Selon M. Hajjar, l’objectif de ces échanges était de « d'examiner les dossiers communs tels que la lutte contre la drogue, les crimes de droit commun, la gestion des frontières et des passeports, ainsi que la lutte contre le terrorisme ».

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre du réchauffement des relations entre Beyrouth et Damas. En août, le président Chareh avait appelé à établir des « relations d’État à État avec le Liban », estimant qu’il ne saurait y avoir de « malédiction géographique » entre les deux pays.

Un mois plus tard, le président Aoun avait rencontré son homologue syrien à Doha, en marge du sommet arabo-islamique. Début octobre, la visite au Liban du ministre syrien des Affaires étrangères avait marqué une nouvelle étape avec la suspension des travaux du Haut Conseil libano-syrien et la décision de limiter désormais les échanges bilatéraux aux voies diplomatiques officielles. Qualifiant sa visite d’« historique », M. Chaïbani avait réaffirmé l’engagement de Damas à respecter la souveraineté du Liban et le principe de « non-ingérence » dans ses affaires.