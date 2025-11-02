Menu
Allemagne : arrestation d'un Syrien pour un projet présumé d'attentat


AFP / le 02 novembre 2025 à 16h53

Vue générale du bâtiment où des agents des douanes et de la police ainsi que des agents portant des équipements de protection procèdent à des perquisitions dans un local commercial à Nauen, au nord-ouest de la capitale allemande Berlin, le 29 octobre 2025. Photo AFP / ODD ANDERSEN

Les autorités allemandes ont annoncé dimanche l'arrestation à Berlin d'un Syrien de 22 ans soupçonné de préparer un attentat islamiste, dans un contexte de montée des violences en Allemagne. Le suspect, arrêté samedi dans le quartier de Neukölln, est soupçonné d'avoir préparé un "attentat motivé par le djihad ", a indiqué un porte-parole du Parquet général de Berlin à l'AFP. Les autorités n'ont pas donné d'autres détails.

Détenu dans un centre de rétention, le jeune homme doit être présenté à un juge d'instruction dimanche après-midi. Il est poursuivi pour préparation d'un acte grave mettant l'Etat en danger, a ajouté cette source judiciaire. Selon le journal populaire Bild, des matériaux pouvant servir à fabriquer des explosifs ont été saisis lors de perquisitions dans trois domiciles berlinois du suspect, menées par des forces spéciales. L'attaque aurait visé la capitale, sans que d'autres détails ne soient révélés, selon le journal.

L'Allemagne a connu ces derniers mois plusieurs attaques meurtrières à l'arme blanche, ainsi que des attentats à motif jihadiste et des violences d'extrême droite qui ont mis au premier plan les questions de sécurité. Berlin, grande métropole européenne, reste sous haute surveillance, notamment depuis l'attaque jihadiste la plus meurtrière sur un marché de Noël, lorsqu'un camion bélier avait fait 12 morts en décembre 2016.


