L'Egypte inaugure avec faste son Grand musée dédié à la civilisation pharaonique

Le Caire inaugure officiellement samedi le Grand musée égyptien (GEM), vitrine pharaonique de la civilisation antique, avec une soirée fastueuse destinée à stimuler le tourisme.

« Nous avons tous imaginé et rêvé de ce projet, nous nous sommes demandé si cela allait vraiment se réaliser, si nous allions tous voir sa mise en œuvre et assister à ce grand jour », a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouly samedi lors d'un point de presse. Près de 80 délégations officielles sont attendues pour la cérémonie, qui doit commencer à 19H30 locale (17H30 GMT), la moitié « dirigées par des rois, des princes, des chefs d'Etat ou de gouvernement », selon les Affaires étrangères égyptiennes.

En prélude au spectacle inaugural, la façade monumentale du musée, situé sur une pente surplombant le plateau de Guizeh et ses pyramides, a été illuminée ces dernières nuits. Samedi matin, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé autour du musée et d'immenses drapeaux égyptiens ont été hissés sur un pont surplombant la route, a constaté l'AFP sur place. La construction de l'édifice de pierre et de verre, érigé sur un espace d'un demi-million de mètres carrés avec le soutien financier et technique du Japon, a coûté plus d'un milliard de dollars et nécessité vingt ans de travaux titanesques. « L'idée du musée remonte à environ trente ans et après une période d'arrêt en raison des circonstances traversées par l'Egypte à partir de 2011, la majeure partie du processus (....) s'est déroulée au cours des sept à huit dernières années », a rappelé le Premier ministre égyptien samedi.

L'attraction phare est le trésor de Toutânkhamon, découvert en 1922 dans un tombeau inviolé de la Vallée des Rois, en Haute-Egypte, avec près de 5.000 objets funéraires réunis pour la première fois dans le même espace. Au total, le GEM abrite plus de 100.000 vestiges, dont la moitié seront exposés, soit la plus grande collection au monde consacrée à une seule civilisation, qui a vu défiler trente dynasties sur 5.000 ans d'histoire. A l'ouverture au public, mardi, les visiteurs seront accueillis dans l'immense atrium par la statue la plus monumentale du musée --83 tonnes de granite, onze mètres de haut-- représentant Ramsès II, le pharaon qui a régné sur l'Egypte pendant 66 ans il y a plus de 3.000 ans.

Contrairement au musée égyptien bâti à l'époque coloniale au centre du Caire, désormais désuet et décrépi, le GEM propose des galeries immersives, un éclairage de précision, des expositions en réalité virtuelle et même un musée pour enfants.

Les férus d'archéologie pourront y suivre, à travers une baie vitrée, les travaux du laboratoire de conservation pour restaurer une barque solaire vieille de 4.500 ans, retrouvée enterrée près de la pyramide de Khéops. « L'Egypte va devenir le centre de l'égyptologie (...) il n'est pas acceptable que la plupart des conférences internationales se tiennent hors du pays », a dit le ministre du Tourisme Sherif Fathi lors d'un échange avec la presse. Le secteur touristique égyptien, une source vitale de devises étrangères et d'emplois, a été maintes fois ébranlé au cours de la dernière décennie et demie, de la révolte de 2011 aux vagues de troubles et aux attaques terroristes sporadiques qui ont suivi.

Ces dernières années, le tourisme a montré des signes de reprise, avec 15 millions de visiteurs en Egypte au cours des neuf premiers mois de 2025, générant 12,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente. « De 5.000 à 6.000 visiteurs par jour » actuellement, « nous espérons passer à 15.000 », a déclaré le ministre du Tourisme samedi en tablant sur un surplus de touristes annuels de « 5 millions, dont la plupart visiteront le musée ».

Le gouvernement travaille actuellement à finaliser « un plan global » d'aménagement du nord-est du Caire, allant du nouvel aéroport international Sphinx Airport aux pyramides de Saqqarah, incluant des hôtels, restaurants et centres commerciaux, a précisé M. Fathi, en éludant toute question sur le coût de la cérémonie.