Soudan : le Royaume-Uni débloque 5 millions de livres pour l'aide humanitaire

Le Royaume-Uni a annoncé samedi qu'il allait mobiliser 5 millions de livres (5,67 millions d'euros) pour de l'aide humanitaire d'urgence au Soudan en guerre depuis 2023, et pour soutenir les victimes de violences sexuelles. Cette enveloppe financera « des actions humanitaires essentielles, notamment la fourniture alimentaire d'urgence, des soins médicaux et une protection pour les victimes de violences sexuelles », a détaillé le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

Deux millions de livres seront « spécifiquement alloués pour renforcer les actions de soutien aux victimes de viols et de violences sexuelles », alors que les deux camps qui s'affrontent - les Forces de soutien de rapide (FSR) et les forces armées soudanaises - « continuent d'avoir recours au viol comme arme de guerre », a dénoncé le Foreign Office.

Cette nouvelle aide s'ajoute aux 120 millions de livres déjà mobilisés par le Royaume-Uni pour le Soudan, a précisé le ministère.

« Pendant trop longtemps ce conflit terrible a été négligé, alors que les souffrances ne faisaient que croître », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper, actuellement en déplacement à Bahrein. Les informations sur les violences subies par les civils dans ce conflit « sont absolument horrifiantes », a-t-elle insisté, citée dans le communiqué.

La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué la pire crise humanitaire actuelle, selon l'ONU.

Elle a été déclenchée en avril 2023 par une lutte de pouvoir entre deux anciens alliés : le général Abdel Fattah al-Burhane, commandant de l'armée et dirigeant de facto du Soudan depuis le coup d'Etat de 2021, et le général Mohamed Daglo, à la tête des FSR.

Les FSR ont pris, le 26 octobre, El-Facher après 18 mois de siège, et depuis des milliers de civils ont fui cette ville de l'ouest du Soudan, où les témoignages et informations de violences meurtrières contre les civils se multiplient.