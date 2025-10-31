La récolte des olives marquée par un pic de violence des colons israéliens inédit depuis cinq ans

Au cours de la dernière semaine, quelque 60 attaques de colons israéliens contre des Palestiniens ont été recensées en Cisjordanie occupée, faisant au moins 17 blessés et causant d’importants dégâts matériels, selon un rapport du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Celui-ci indique que plus de la moitié des attaques constatées dans le territoire palestinien étaient liées à la récolte des olives en cours. « La saison de la récolte des olives de 2025 a jusqu’à présent enregistré le plus haut niveau de destructions et le plus grand nombre de communautés touchées par des attaques de colons depuis 2020 », indique le rapport.

Le document précise également que « des colons israéliens issus de nouveaux avant-postes installés en Cisjordanie imposent de plus en plus de restrictions à l’accès des Palestiniens à leurs oliveraies, y compris dans des zones auparavant accessibles sans coordination préalable avec les autorités israéliennes. »

En pleine trêve à Gaza, les violences israéliennes contre les Palestiniens ne se sont pas limitées aux oliveraies. Selon l'agence palestinienne Wafa, plusieurs opérations de l’armée israélienne et attaques de colons ont été signalées ce vendredi à travers la Cisjordanie.

Les forces israéliennes ont notamment arrêté un ancien prisonnier, nommé Mohammad Ahmad Farroukh, au sud de Tulkarem, tandis que des soldats ont entravé la circulation des Palestiniens à Qalqilya, après avoir installé un checkpoint militaire à l’entrée est de la ville.

Des colons ont également attaqué une maison dans la localité de Houwara, au sud de Naplouse, ou encore celles de Beit Lid, Kafr Qaddum, sous la protection de l’armée israélienne, provoquant des affrontements dans la région durant lesquels les colons ont tiré à balles réelles.