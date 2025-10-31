Trump répète que les Etats-Unis mèneront des tests nucléaires si d'autres pays le font

Donald Trump a réaffirmé vendredi que les États-Unis entendaient mener des tests nucléaires si d'autres pays le faisaient, sans pour autant lever le doute sur le type d'essais qui pourraient être entrepris.

« Nous allons procéder à des tests, oui, et d'autres pays le font aussi. S'ils le font, nous le ferons aussi », a déclaré le président américain aux journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One, en réponse à une question de l'AFP.

Interrogé spécifiquement pour clarifier de quels types d'essais il parlait, il a répondu: « Je ne vais pas le dire. Je sais exactement ce que nous faisons, où nous le faisons, mais d'autres pays le font aussi, et si d'autres pays le font, nous le faisons aussi ».