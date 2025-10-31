Menu
Trump répète que les Etats-Unis mèneront des tests nucléaires si d'autres pays le font


AFP / le 31 octobre 2025 à 18h17

Le président américain Donald Trump montant à bord d'Air Force One le 31 octobre 2025 à la base aérienne de Joint Base Andrews, dans le Maryland. Trump passe le week-end dans sa résidence de Mar-A-Lago à Palm Beach, en Floride. Samuel Corum/Getty Images via AFP

Donald Trump a réaffirmé vendredi que les États-Unis entendaient mener des tests nucléaires si d'autres pays le faisaient, sans pour autant lever le doute sur le type d'essais qui pourraient être entrepris.

« Nous allons procéder à des tests, oui, et d'autres pays le font aussi. S'ils le font, nous le ferons aussi », a déclaré le président américain aux journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One, en réponse à une question de l'AFP.

Interrogé spécifiquement pour clarifier de quels types d'essais il parlait, il a répondu: « Je ne vais pas le dire. Je sais exactement ce que nous faisons, où nous le faisons, mais d'autres pays le font aussi, et si d'autres pays le font, nous le faisons aussi ».

