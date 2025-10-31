Un député du Hezbollah qualifie la position de Joseph Aoun qui appelle à riposter aux incursions israéliennes de « développement important » | Direct

La frappe sur Kounine a visé deux fonctionnaires municipaux, tuant l'un d'eux
Selon une source au sein de la municipalité de Kounine interrogée par notre correspondant au Liban-Sud, la frappe israélienne de ce matin a visé des fonctionnaires municipaux du village.
Le motard, Ibrahim Raslane, a été tué alors qu'il vérifiait les abonnements aux générateurs privés du village. Un éboueur, qui travaillait sur la route, a été blessé.
Sit-in de solidarité à Nabatiyé au lendemain de l’infiltration israélienne à Blida
Le « rassemblement des habitants du Sud » a organisé un sit-in de solidarité devant le palais de justice de Nabatiyé, au lendemain de l’infiltration de l’armée israélienne à Blida et le meurtre d’un fonctionnaire municipal.
Prenant la parole lors du rassemblement, le député du Hezbollah Ali Fayad a dénoncé le fait qu'Israël « vise délibérément les institutions officielles libanaises », qualifiant la position du président Joseph Aoun, qui a appelé l'armée libanaise dans la foulée à riposter à toute incursion israélienne dans le Sud, de « développement important dans le cadre de l’affrontement avec l’ennemi sioniste ». « Nous faisons face à une escalade dans les opérations israéliennes », a encore estimé M. Fayad.
Prenant également la parole, le député du Hezbollah Kassem Hachem a déploré le fait que « les habitants du Sud payent les plus lourds tributs pour le pays », estimant que « l’ennemi ne connaît que le langage de la force ».
Enfin, la mohafez de Nabatiyé Hoeida Turk a souligné la nécessité de « libérer notre terre et assurer la sécurité durable de nos régions, afin de nous consacrer à la reconstruction et au développement du Sud ».
Deux blessés dans une frappe israélienne sur le village de Kounine, dans le caza de Bint Jbeil
Un drone israélien a mené un raid sur le village de Kounine, dans le caza de Bint Jbeil, faisant deux blessés, dont un dans état grave, selon notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah.
Un adolescent palestinien tué par des tirs israéliens à l'est de Ramallah
Un adolescent palestinien de 15 ans a été tué après avoir été touché par des tirs de l'armée israélienne lors d'affrontements dans le village de Silwad, à l'est de Ramallah, rapporte le Haaretz.
Selon des sources locales, les affrontements ont éclaté après l'entrée des forces israéliennes dans la ville. Les soldats ont tiré et utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes.
Israël intensifie ses bombardements sur Khan Younès
Israël bombarde depuis les premières heures du matin certaines zones de l'est de Khan Younès, rapporte al-Jazeera.
L'armée israélienne a également procédé à des démolitions dans toute la ville.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et Moyen-Orient, et notamment à Gaza, bombardée mardi soir par Israël malgré la trêve, et au Liban-Sud, qui est également ciblé par des frappes israéliennes régulières.
La région est sous haute tension...
