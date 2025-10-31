Un député du Hezbollah qualifie la position de Joseph Aoun qui appelle à riposter aux incursions israéliennes de « développement important » | Direct

Sit-in de solidarité à Nabatiyé au lendemain de l’infiltration israélienne à Blida

Le « rassemblement des habitants du Sud » a organisé un sit-in de solidarité devant le palais de justice de Nabatiyé, au lendemain de l’infiltration de l’armée israélienne à Blida et le meurtre d’un fonctionnaire municipal.

Prenant la parole lors du rassemblement, le député du Hezbollah Ali Fayad a dénoncé le fait qu'Israël « vise délibérément les institutions officielles libanaises », qualifiant la position du président Joseph Aoun, qui a appelé l'armée libanaise dans la foulée à riposter à toute incursion israélienne dans le Sud, de « développement important dans le cadre de l’affrontement avec l’ennemi sioniste ». « Nous faisons face à une escalade dans les opérations israéliennes », a encore estimé M. Fayad.

Prenant également la parole, le député du Hezbollah Kassem Hachem a déploré le fait que « les habitants du Sud payent les plus lourds tributs pour le pays », estimant que « l’ennemi ne connaît que le langage de la force ».

Enfin, la mohafez de Nabatiyé Hoeida Turk a souligné la nécessité de « libérer notre terre et assurer la sécurité durable de nos régions, afin de nous consacrer à la reconstruction et au développement du Sud ».